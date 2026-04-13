۲۴ فروردین ۱۴۰۵، ۲۰:۰۰

دستمزد ۱۴۰۵ جامعه کارگری چهارشنبه این هفته ابلاغ می‌شود+ جدول

عضو شورای عالی کار گفت: مصوبه دستمزد ۱۴۰۵ جامعه کارگری، بدون تغییر، چهارشنبه ۲۶ فروردین ماه از سوی دولت ابلاغ رسمی می‌شود.

اسعد صالحی، عضو شورای عالی کار درباره نتیجه جلسه امروز شورا به خبرنگار مهر، گفت: در جلسه سیصد و چهل و یکمین شورای عالی کار حداقل دستمزد ۱۴۰۵ جامعه کارگری مصوب شد. بر این اساس افزایش دستمزد برای حداقل‌بگیران ۶۰ درصد و سایر سطوح ۴۵ درصد در سال ۱۴۰۵ تعیین شد.

وی افزود: در جلسه امروز شورا مقرر شد این مصوبه چهارشنبه ۲۶ فروردین ماه از سوی دولت ابلاغ رسمی شود تا از همین ماه در حقوق کارگران از سوی کارفرمایان لحاظ شود.

جدول درصد افزایش مصوبه شورای عالی کار در خصوص حداقل مزد ۱۴۰۵ کارگران در ادامه می‌آید.

فاطمه امیر احمدی

    • فری IR ۲۰:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۴
      کاش علت دیر ابلاغ کردنشونم میگفتند.همیشه کارگر تایم آخر یادشون میفته وشایدم میخواستند این افزایش حقوق وکمترش کنند
    • جعفر IR ۰۲:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۷
      این هفته هم گذشت اما بخشنامه حقوق کارگران ابلاغ نشد آقای وزیر آیامیدانیداین ما کارکنان وبازنشستگان دولت حقوق خود را با ضریب 405 دریافت میکنند یعنی هرساله کارگران وبخصوص بازنشستگان کارگری تاچندماه بعدعید باید چشم انتظار بمانند آیا این حق وعدالت است

