اسعد صالحی، عضو شورای عالی کار درباره نتیجه جلسه امروز شورا به خبرنگار مهر، گفت: در جلسه سیصد و چهل و یکمین شورای عالی کار حداقل دستمزد ۱۴۰۵ جامعه کارگری مصوب شد. بر این اساس افزایش دستمزد برای حداقل‌بگیران ۶۰ درصد و سایر سطوح ۴۵ درصد در سال ۱۴۰۵ تعیین شد.

وی افزود: در جلسه امروز شورا مقرر شد این مصوبه چهارشنبه ۲۶ فروردین ماه از سوی دولت ابلاغ رسمی شود تا از همین ماه در حقوق کارگران از سوی کارفرمایان لحاظ شود.

جدول درصد افزایش مصوبه شورای عالی کار در خصوص حداقل مزد ۱۴۰۵ کارگران در ادامه می‌آید.