به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد حسنزاده در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: بلافاصله چهار تیم عملیاتی آتشنشانی به محل حریق در پاساژ شافعی درگهان اعزام شدند.
وی افزود: خوشبختانه این حادثه هیچ مصدوم و تلفات جانی در پی نداشته است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان عنوان کرد: این حادثه به دلیل ایجاد اشکال فنی در کنتور برق مجتمع تجاری رخ داده است.
حسن زاده با بیان اینکه هیچ مصدوم و آسیب جانی در این حادثه گزارش نشده است، افزود: دودی که در محل مشاهده میشود، به دلیل انبارش صفحات امدیاف در ته انبار است و تلاش تیمهای آتش نشانی برای اطفای کامل حریق ادامه دارد.
