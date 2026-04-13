به گزارش خبرگزاری مهر،حامد صفاری در این زمینه، با اشاره به جزئیات این حادثه، افزود: به‌دلیل آب‌ گیری تالاب و شرایط خاص منطقه، عملیات اطفای حریق برای اکیپ‌های آتش‌نشانی با محدودیت‌هایی مواجه بود، اما با تلاش نیروهای امدادی، آتش در کوتاه‌ترین زمان ممکن مهار و خاموش شد.

وی با بیان اینکه عامل انسانی علت اصلی این حادثه بوده است، خاطرنشان کرد: برخی افراد جهت ایجاد محل اتراق برای دام‌های خود، اقدام به آتش زدن نیزارها می‌کنند و در همین راستا، اداره‌کل حفاظت محیط زیست شهرستان پیگیری‌های قانونی لازم را جهت شناسایی و برخورد با عوامل این حادثه در دستورکار دارد.