۲۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱:۱۰

صفاری: آتش‌سوزی در تالاب داش‌دورگه نقده مهار شد

ارومیه- مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان‌ غربی از اطفای کامل حریق در تالاب داش‌دورگه شهرستان نقده خبر داد و گفت: در پی این حادثه، حدود ۳ هکتار از اراضی این تالاب طعمه حریق شد.

به گزارش خبرگزاری مهر،حامد صفاری در این زمینه، با اشاره به جزئیات این حادثه، افزود: به‌دلیل آب‌ گیری تالاب و شرایط خاص منطقه، عملیات اطفای حریق برای اکیپ‌های آتش‌نشانی با محدودیت‌هایی مواجه بود، اما با تلاش نیروهای امدادی، آتش در کوتاه‌ترین زمان ممکن مهار و خاموش شد.

وی با بیان اینکه عامل انسانی علت اصلی این حادثه بوده است، خاطرنشان کرد: برخی افراد جهت ایجاد محل اتراق برای دام‌های خود، اقدام به آتش زدن نیزارها می‌کنند و در همین راستا، اداره‌کل حفاظت محیط زیست شهرستان پیگیری‌های قانونی لازم را جهت شناسایی و برخورد با عوامل این حادثه در دستورکار دارد.

کد مطلب 6800509

