دستگیری متهم ۵۸ میلیون یورویی در آستارا

به گزارش خبرنگار مهر، جواد حسن بیگی ظهر جمعه در گفتگو با رسانه ها از دستگیری متهم یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های تخلف ارزی کشور به ارزش ۵۸ میلیون یورو خبر داد و اظهار کرد: متهم یادشده به دلیل عدم ایفای تعهدات ارزی و اخلال در نظام اقتصادی، پس از انجام رصدهای دقیق اطلاعاتی و پیگیری‌های قضایی، شناسایی و با دستور مقام قضایی بازداشت شد.

وی با اشاره به اینکه این پرونده دومین اقدام قاطع دستگاه قضا در برخورد با متهمان کلان ارزی طی یک هفته اخیر است، افزود: هفته گذشته نیز فردی که در پرونده‌ای با ارزش ۵۰ میلیون یورو تحت تعقیب بود، با پیگیری‌های مستمر دادستانی بندر آستارا شناسایی و دستگیر شد؛ موضوعی که بیانگر استمرار رویکرد دستگاه قضایی در مقابله با جرائم سازمان‌یافته اقتصادی است.

دادستان بندر آستارا با تأکید بر اینکه رسیدگی به این پرونده با دقت، سرعت و قاطعیت دنبال می‌شود، گفت: پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی، تمامی ابعاد پرونده مطابق مقررات قانونی بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد.

حسن‌بیگی مقابله با جرائم اقتصادی، صیانت از حقوق عمومی و برخورد با اخلالگران نظام اقتصادی را از اولویت‌های اصلی دستگاه قضایی دانست و تصریح کرد: در برخورد با پرونده‌های کلان مالی هیچ‌گونه مماشاتی وجود نخواهد داشت.