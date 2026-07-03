  1. استانها
  2. گیلان
۱۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۴۸

دستگیری متهم ۵۸ میلیون یورویی در آستارا

دستگیری متهم ۵۸ میلیون یورویی در آستارا

آستارا- دادستان آستارا از دستگیری متهم پرونده ۵۸ میلیون یورویی در این شهرستان خبر داد و گفت: این بازداشت، دومین اقدام قاطع دادستانی در برخورد با پرونده‌های کلان ارزی طی یک هفته اخیر است.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد حسن بیگی ظهر جمعه در گفتگو با رسانه ها از دستگیری متهم یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های تخلف ارزی کشور به ارزش ۵۸ میلیون یورو خبر داد و اظهار کرد: متهم یادشده به دلیل عدم ایفای تعهدات ارزی و اخلال در نظام اقتصادی، پس از انجام رصدهای دقیق اطلاعاتی و پیگیری‌های قضایی، شناسایی و با دستور مقام قضایی بازداشت شد.

وی با اشاره به اینکه این پرونده دومین اقدام قاطع دستگاه قضا در برخورد با متهمان کلان ارزی طی یک هفته اخیر است، افزود: هفته گذشته نیز فردی که در پرونده‌ای با ارزش ۵۰ میلیون یورو تحت تعقیب بود، با پیگیری‌های مستمر دادستانی بندر آستارا شناسایی و دستگیر شد؛ موضوعی که بیانگر استمرار رویکرد دستگاه قضایی در مقابله با جرائم سازمان‌یافته اقتصادی است.

دادستان بندر آستارا با تأکید بر اینکه رسیدگی به این پرونده با دقت، سرعت و قاطعیت دنبال می‌شود، گفت: پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی، تمامی ابعاد پرونده مطابق مقررات قانونی بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد.

حسن‌بیگی مقابله با جرائم اقتصادی، صیانت از حقوق عمومی و برخورد با اخلالگران نظام اقتصادی را از اولویت‌های اصلی دستگاه قضایی دانست و تصریح کرد: در برخورد با پرونده‌های کلان مالی هیچ‌گونه مماشاتی وجود نخواهد داشت.

کد مطلب 6878217

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها