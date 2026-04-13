معصومه صفری اوریمی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت تولیدات دامی در قائم‌شهر اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴، سه سکوی فعال جمع‌آوری شیرخام در این شهرستان در مجموع ۲ هزار و ۴۵ تن شیر را از دامداران دریافت و به واحدهای فرآوری و صنایع لبنی ارسال کرده‌اند.

وی تولید شیرخام را یکی از شاخص‌های مهم در ارزیابی توسعه دامپروری دانست و افزود: این میزان تولید حاصل تعامل مناسب دامداران، بهبود شرایط نگهداری دام و نظارت مستمر کارشناسان جهاد کشاورزی بر مراحل مختلف تولید تا جمع‌آوری است.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی قائم‌شهر در ادامه به اقدامات حمایتی این مجموعه اشاره کرد و گفت: تأمین به‌موقع نهاده‌های دامی، ارائه خدمات دامپزشکی، اجرای برنامه‌های واکسیناسیون، بهبود شرایط بهداشتی واحدهای دامداری و آموزش‌های تخصصی به بهره‌برداران، از جمله برنامه‌هایی بوده که در پایداری تولید نقش مؤثری ایفا کرده است.

وی تأکید کرد: این اقدامات علاوه بر افزایش کیفیت شیر تولیدی، موجب کاهش تلفات دامی و ارتقای بهره‌وری در واحدهای دامداری شهرستان شده است.

صفری اوریمی با اشاره به اهمیت کنترل کیفیت شیرخام تصریح کرد: در طول سال، آزمایش‌های مستمر شامل سنجش میزان چربی، بار میکروبی و شاخص‌های بهداشتی در سکوهای جمع‌آوری انجام شده که نتایج آن نشان‌دهنده وضعیت مطلوب کیفیت شیر در قائم‌شهر است.

وی افزود: حفظ زنجیره سرد از زمان دوشش تا انتقال به صنایع لبنی از اولویت‌های جدی است و هرگونه تخلف در این زمینه با حساسیت پیگیری می‌شود.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی قائم‌شهر در پایان با اشاره به برنامه‌های پیش‌رو خاطرنشان کرد: توسعه زیرساخت‌های دامپروری، بهبود تغذیه دام، نوسازی تجهیزات و حمایت‌های بیمه‌ای از جمله اقداماتی است که با هدف افزایش تولید و کمک به ثبات بازار لبنیات در دستور کار قرار دارد.