بجنورد پیشگام در تولید شیر در استان خراسان شمالی

علیرضا توسلی در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد افزود: از ابتدای امسال تا پایان مهر ماه نیز 24 هزار و 600 تن شیر در این شهرستان تولید شده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال 6/3 درصد افزایش داشته است.

وی اظهار داشت: در همین مدت 95 هزارو 100 تن شیر در دامداری های سنتی استان تولید شد.

توسلی نیا بیان داشت: در راستای حمایت از تولید و کاهش هزینه های تولید، نهاده های یارانه ای توزیع شده است.

وی قیمت پایین خرید محصولات لبنی و نبود خرید تضمینی تولیدات لبنی را از مشکلات دامداران این استان عنوان کرد.

توسلی نیا اعطای تسهیلات در گردش و سرمایه ای به دامداران، کاهش ضایعات تولید، بکارگیری اصول صحیح تغذیه دام و خرید تضمینی محصولات را از اقدامات این معاونت برای حل مشکلات دامداران ذکر کرد.

وی تصریح کرد: استان خراسان شمالی با داشتن 3/4 میلیون واح دامی یکی از قطبهای مهم دامپروری در کشور است.

وی اذعان کرد: 90 درصد شیر تولیدی استان از دامداری های سنتی و 10 درصد نیز در واحدهای دامداری صنعتی تولید می شود.

هم اکنون دو هزار و 300 بهره بردار در زمینه دامداری در این استان فعالیت می کنند و 7 کارخانه لبنی به همراه 25 مرکز جمع آوری شیر دارای پروانه بهره برداری از سازمان جهاد کشاورزی، بخشی از تولید این استان را جذب می کنند.