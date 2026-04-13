به گزارش خبرنگار مهر، رسول اسکینی عصر امروز دوشنبه در جلسه بررسی موانع و مشکلات پروژه آبیاری تحتفشار ۲۴۴ هکتاری «خرسدر» با بیان اینکه با اجرای این پروژه، ۲۴۴ هکتار از اراضی دیمِ پایاب سد «ایوشان» به اراضی آبی تبدیل میشود، اظهار داشت: این اقدام علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار و افزایش تولید محصولات کشاورزی، نقش مؤثری در تقویت امنیت غذایی منطقه خواهد داشت.
وی محور اصلی این جلسه را بررسی موانع و مشکلات پروژه آبیاری تحتفشار ۲۴۴ هکتاری «خرسدر» حوزه سد «ایوشان» در سطح شهرستان اعلام کرد و گفت: این هماهنگیها باهدف پیشبرد هرچه بهتر و مؤثرتر روند پروژههای عمرانی و زیربنایی در سطح شهرستان خرمآباد است.
