  1. فرهنگ و ادب
  2. رسانه
۲۴ فروردین ۱۴۰۵، ۲۲:۳۵

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی:

نقش‌آفرینی شهید نائینی عامل توفیقات اصحاب رسانه در مواجهه با دشمن است

حجت‌الاسلام محمد قمی گفت: توفیقات اصحاب رسانه در مواجهه با دشمن به‌خاطر نقش‌آفرینی شهید نائینی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین «محمد قمی» رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و اعضای دفتر حفظ و نشر آثار رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران با حضور در منزل سردار شهید «علی‌محمد نائینی» سخنگو و معاون فقید روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به این خانواده ادای احترام کردند.

او در این دیدار گفت: من یک نیابت از جبهه رسانه‌ای دارم که این در حقیقت دِینی است که به سردار شهید نائینی داریم؛ امروز شاهد اثرگذاری موثر جبهه رسانه‌ای در مقابل دشمن هستیم؛ توفیقات اصحاب رسانه به‌خاطر نقش‌آفرینی سردار شهید نائینی در مواجهه با دشمنان در جنگ رسانه‌ای است.

حجت الاسلام قمی ادامه داد: خانه شهدا محل کسب نور است و شهید نائینی به عنوان یکی از شهدای جبهه حق علیه باطل به گردن همه ما حق دارد.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی گفت: سردار شهید نائینی حقیقتاً فرمانده و مدیری پرتلاش بود که همه عمر خود را صرف دفاع از انقلاب اسلامی به‌ویژه در جبهه فرهنگی و رسانه‌ای کرد که این ویژگی، برجسته‌سازی نقش شهید نائینی را دوچندان می‌کند.

وی افزود: رهبر شهید همواره تاکید داشتند که باید از خانواده شهدا دیدار و دلجویی کرد.

کد مطلب 6800410
روح اله صابرزاده

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها