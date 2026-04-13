به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین «محمد قمی» رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و اعضای دفتر حفظ و نشر آثار رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران با حضور در منزل سردار شهید «علیمحمد نائینی» سخنگو و معاون فقید روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به این خانواده ادای احترام کردند.
او در این دیدار گفت: من یک نیابت از جبهه رسانهای دارم که این در حقیقت دِینی است که به سردار شهید نائینی داریم؛ امروز شاهد اثرگذاری موثر جبهه رسانهای در مقابل دشمن هستیم؛ توفیقات اصحاب رسانه بهخاطر نقشآفرینی سردار شهید نائینی در مواجهه با دشمنان در جنگ رسانهای است.
حجت الاسلام قمی ادامه داد: خانه شهدا محل کسب نور است و شهید نائینی به عنوان یکی از شهدای جبهه حق علیه باطل به گردن همه ما حق دارد.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی گفت: سردار شهید نائینی حقیقتاً فرمانده و مدیری پرتلاش بود که همه عمر خود را صرف دفاع از انقلاب اسلامی بهویژه در جبهه فرهنگی و رسانهای کرد که این ویژگی، برجستهسازی نقش شهید نائینی را دوچندان میکند.
وی افزود: رهبر شهید همواره تاکید داشتند که باید از خانواده شهدا دیدار و دلجویی کرد.
