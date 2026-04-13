  استانها
  2. قم
۲۴ فروردین ۱۴۰۵، ۲۲:۴۹

اجازه آیت‌الله‌ سبحانی به رد مظالم به آسیب دیدگان از جنگ تحمیلی سوم

قم- مرجع تقلید شیعیان، پرداخت رد مظالم به آسیب دیدگان از جنگ تحمیلی سوم را بلامانع دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرقومه آیت الله جعفر سبحانی از مراجع عظام تقلید در خصوص بجا بودن پرداخت رد مظالم به آسیب دیدگان از جنگ تحمیلی سوم به شرح زیر است.

بسمه تعالی
در شرائطی که جمعی از هموطنان عزیز، بر اثر جنگ تحمیلی منازل خود را از دست داده و یا صدمه دیده است و توانایی تعمیر و یا نوسازی را ندارند، صرف مظالم (صدقه‌ای که شخص از طرف مالک پرداخت می کند) در این مورد بسیار بجا است.
جعفر سبحانی
۲۴ فروردین ۱۴۰۵

