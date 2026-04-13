به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد محمدی‌دوست عصر دوشنبه در نشست کمیته فنی آبزی‌پروری در بوشهر ضمن قدردانی از تلاش‌های تمامی حلقه‌های زنجیره تولید میگو، همراهی دولت با بخش خصوصی را محور اصلی سیاست‌های شیلات عنوان کرد.

مدیرکل دفتر امور میگو و آبزیان آب شور سازمان شیلات ایران گفت: دولت خود را موظف می‌داند دغدغه‌های تولیدکنندگان را با جدیت دنبال کند و برای رفع موانع موجود از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.

تلاش برای فراهم کردن بسترهای لازم رشد پایدار صنعت شیلات



عقیل امینی میدی کل شیلات استان بوشهر نیز با اشاره به نقش ویژه استان بوشهر به‌عنوان قطب تولید میگوی کشور اظهار کرد: تسهیل‌گری، نظم‌دهی فرایندهای تولید و حمایت از فعالان این صنعت در اولویت برنامه‌های شیلات استان قرار دارد و تلاش می‌کنیم با هماهنگی دستگاه‌های مرتبط، بسترهای لازم برای رشد پایدار صنعت را فراهم کنیم.



در ادامه جلسه، مدیران سایت‌های پرورش میگو و نمایندگان تشکل‌های صنفی به تشریح مهم‌ترین چالش‌های موجود از جمله لزوم تعدیل قیمت بچه‌میگو برای افزایش رقابت‌پذیری محصول ایرانی در بازارهای جهانی و بهبود ظرفیت صادراتی، افزایش هزینه‌های جاری تولید شامل انرژی و نیروی انسانی و لزوم ارائه راهکارهای حمایتی برای کاهش فشار اقتصادی بر پرورش‌دهندگان، لزوم به‌روزرسانی برخی دستورالعمل‌ها و تسهیل روندهای اداری و فنی در بخش تکثیر و پرورش پرداختند.



در پایان بر تاکید شد که همکاری نزدیک میان دستگاه‌های دولتی، بخش خصوصی، نهادهای پژوهشی و دامپزشکی، مسیر تقویت صنعت میگو را در سال زراعی جدید هموار خواهد کرد و طرفین بر تداوم این نشست‌ها و پیگیری مستمر مصوبات برای ایجاد بستر مناسب تولید و صادرات پایدار تأکید کردند.