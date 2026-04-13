به گزارش خبرنگار مهر، پویش ملی «جان‌فدا» دیگر فقط یک ثبت‌نام ساده نیست بلکه به یک حماسه ملی تبدیل شده است. حرکتی که برای ساماندهی اراده جمعی در برابر تهدیدات خارجی، به ویژه رژیم صهیونیستی و آمریکا، کلید خورد، حالا به جریانی خروشان بدل شده که مرزها و جناح‌بندی‌ها را درنوردیده است.

آخرین آمار تا لحظه تنظیم خبر، از پیوستن ۲۳ میلیون و ۷۲ هزار و ۴۰ داوطلب به این پویش حکایت دارد؛ رقمی که نشان می‌دهد «جان‌فدا» از یک کمپین ثبت‌نامی فراتر رفته و به صدای یکپارچه ایران برای ایستادگی تبدیل شده است.

این استقبال بی‌سابقه مردم، پیام روشنی به جهان دارد؛ پشت هر تهدید، میلیون‌ها اراده آماده جانفشانی ایستاده‌اند.