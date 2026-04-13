  1. سیاست
  2. سایر
۲۵ فروردین ۱۴۰۵، ۰:۴۴

رکوردشکنی تاریخی در پویش «جان‌فدا»؛ ۲۳ میلیون ایرانی در یک صف واحد

استقبال بی‌سابقه از پویش «جان‌فدا» که برای ساماندهی اراده جمعی در برابر دشمن آمریکایی - صهیونیستی راه‌اندازی شده، شمار داوطلبان را به بیش از ۲۳ میلیون نفر رساند.

به گزارش خبرنگار مهر، پویش ملی «جان‌فدا» دیگر فقط یک ثبت‌نام ساده نیست بلکه به یک حماسه ملی تبدیل شده است. حرکتی که برای ساماندهی اراده جمعی در برابر تهدیدات خارجی، به ویژه رژیم صهیونیستی و آمریکا، کلید خورد، حالا به جریانی خروشان بدل شده که مرزها و جناح‌بندی‌ها را درنوردیده است.

آخرین آمار تا لحظه تنظیم خبر، از پیوستن ۲۳ میلیون و ۷۲ هزار و ۴۰ داوطلب به این پویش حکایت دارد؛ رقمی که نشان می‌دهد «جان‌فدا» از یک کمپین ثبت‌نامی فراتر رفته و به صدای یکپارچه ایران برای ایستادگی تبدیل شده است.

این استقبال بی‌سابقه مردم، پیام روشنی به جهان دارد؛ پشت هر تهدید، میلیون‌ها اراده آماده جانفشانی ایستاده‌اند.

کد مطلب 6800486
روح اله صابرزاده

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • علی اکبر IR ۰۲:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۵
      5 1
      پاسخ
      ایران شکستش میده
    • امید زبیدی IR ۰۳:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۵
      2 1
      پاسخ
      خدمت به وطن
    • صباح IR ۱۱:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۵
      1 0
      پاسخ
      ایران همیشه پیروز و سربلند است.
    • IR ۰۱:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۷
      0 0
      پاسخ
      کاش میگفتین چطوری میشه تو پویش،شرکت کرد

    پربازدیدها

    پربحث‌ها