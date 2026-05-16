۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۵۵

ترامپ مدعی شد: نفت ونزوئلا ما را ثروتمند کرد

رئیس جمهوری آمریکا در ادامه ادعاهای خود درباره ونزوئلا مدعی شد که نفت این کشور، ثروت زیادی را نصیب واشنگتن کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد واشنگتن از نفت ونزوئلا ثروت هنگفتی به دست آورده است.

در حالی که دولت کاراکاس و ساختار آن پابرجاست و آمریکا تنها توانسته رئیس جمهوری ونزوئلا را برباید، ترامپ در گفت‌وگو با شبکه فاکس‌نیوز از این آدم‌ربایی تحت عنوان براندازی یاد کرد و گفت: ونزوئلا کشور قدرتمندی با ارتشی قدرتمند است، اما خیلی سریع سقوط کرد.

رئیس جمهوری آمریکا همچنین در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت کوبا گفت: فکر می‌کنم اوضاع را تغییر خواهیم داد.

در شرایطی که مردم و مقامات کوبا بر مقاومت در مقابل واشنگتن تاکید دارند ترامپ، کوبا را کشوری شکست‌خورده توصیف کرد و گفت: فکر می‌کنم آن‌ها مجبور خواهند شد به سمت ما بیایند.

ترامپ تاکنون ادعاهای زیادی علیه کشورهای مختلف داشته است که گذشت زمان کذب بودن آنها را ثابت کرده است. ادعای براندازی در ایران و ونزوئلا از جمله این ادعاها هستند.

برخی از کارشناسان، زیاده گویی های ترامپ را سیاست وی برای دستکاری افکار عمومی می دانند و برخی دیگر نیز این اظهارات را ناشی از زوال ذهنی رئیس جمهوری آمریکا ارزیابی کرده اند.

