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۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۰۴

سارقان اماکن خصوصی در پرند به ۲۰ فقره سرقت اعتراف کردند

سارقان اماکن خصوصی در پرند به ۲۰ فقره سرقت اعتراف کردند

رباط کریم- فرمانده انتظامی رباط‌کریم از دستگیری ۲ سارق اماکن خصوصی در پرند خبر داد و گفت: متهمان در تحقیقات پلیس به ۲۰ فقره سرقت اعتراف کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامعلی نعمتی از دستگیری سارقان اماکن خصوصی و کشف اموال مسروقه در شهر پرند خبر داد.

فرمانده انتظامی رباط‌کریم اظهار داشت: در پی وقوع چندین فقره سرقت از اماکن خصوصی و ساختمان‌های نیمه‌کاره در پرند، رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، موفق به شناسایی عاملان سرقت شدند و با هماهنگی مرجع قضائی، در عملیاتی غافلگیرانه ۲ متهم را دستگیر کردند.

نعمتی ادامه داد: متهمان در بازجویی‌های پلیس به ۲۰ فقره سرقت از اماکن خصوصی و ساختمان‌های نیمه‌کاره اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی رباط‌کریم تصریح کرد: در بازرسی از مخفیگاه سارقان نیز مقادیری اموال مسروقه کشف و ضبط شد.

وی خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

نعمتی با تأکید بر تداوم برخورد با سارقان و برهم‌زنندگان امنیت عمومی، از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق سامانه‌های ارتباطی پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6860863

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