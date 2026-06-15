سارقان اماکن خصوصی در پرند به ۲۰ فقره سرقت اعتراف کردند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامعلی نعمتی از دستگیری سارقان اماکن خصوصی و کشف اموال مسروقه در شهر پرند خبر داد.
فرمانده انتظامی رباطکریم اظهار داشت: در پی وقوع چندین فقره سرقت از اماکن خصوصی و ساختمانهای نیمهکاره در پرند، رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی افزود: مأموران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، موفق به شناسایی عاملان سرقت شدند و با هماهنگی مرجع قضائی، در عملیاتی غافلگیرانه ۲ متهم را دستگیر کردند.
نعمتی ادامه داد: متهمان در بازجوییهای پلیس به ۲۰ فقره سرقت از اماکن خصوصی و ساختمانهای نیمهکاره اعتراف کردند.
فرمانده انتظامی رباطکریم تصریح کرد: در بازرسی از مخفیگاه سارقان نیز مقادیری اموال مسروقه کشف و ضبط شد.
وی خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.
نعمتی با تأکید بر تداوم برخورد با سارقان و برهمزنندگان امنیت عمومی، از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق سامانههای ارتباطی پلیس اطلاع دهند.
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