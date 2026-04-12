سپردن بازسازی ۲ پالایشگاه به‌ شرکت ملی گاز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، محسن پاک‌نژاد امروز (یکشنبه، ۲۳ فروردین) در نشست با مدیرعامل، اعضای هیئت‌مدیره، مدیران ارشد و مدیران عامل شرکت‌های تابعه شرکت ملی گاز ایران با یاد کردن از شهدای جنگ رمضان به‌ویژه رهبر شهید انقلاب، فرماندهان نظامی و جمعی از زنان و کودکان بیان کرد: دشمن صهیونی - آمریکایی در این جنگ با جنایاتی که مرتکب شد ثابت کرد که به هیچ یک از قواعد حقوق بشری و انسانی پایبند نیست.

وی با اشاره به اینکه کارکنان صنعت نفت در جنگ رمضان بار دیگر صحنه‌های افتخارآمیزی رقم زدند، گفت: این حماسه باید در زمان مناسب به شکل ویژه‌ای روایت‌گری شود و در تاریخ ماندگار شود.

وزیر نفت ادامه داد: کارکنان عملیاتی چهار شرکت اصلی در همه بخش‌ها از جان مایه گذاشتند که این عملکرد شایسته قدردانی است و مسئولان هم دوشادوش کارکنان در خط مقدم قرار داشتند؛ از تمامی کارکنان شرکت ملی گاز و کارکنان عملیاتی این شرکت تشکر می‌کنم.

پاک‌نژاد با اشاره به تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان شرکت ملی گاز ایران به‌منظور تداوم گازرسانی و همچنین رفع خطرات و ایمن‌سازی از سوی همکاران امداد مکان‌های مورد اصابت تصریح کرد: گاهی اوقات برخی تلاش‌ها به ویترین صنعت نفت تبدیل می‌شوند اما در همه بخش‌ها ازجمله ایستگاه‌های تقویت فشار، خطوط لوله، همکاران امداد گاز و ... فعالیت‌ها به صورت شبانه‌روزی و خالصانه انجام شد و این جای افتخار دارد.

وی با بیان اینکه در طلیعه سال ۱۴۰۵، گام بزرگی در جهت پیروزی مردم ایران برداشته شده است، گفت: به گواه اذعان اندیشکده‌های معتبر بین‌المللی، نوع تقابل ایران با تهاجم دشمن سبب ظهور یک قدرت جدید ارزیابی شده است و این مهم با حضور و نقش‌آفرینی اقشار مختلف مردم و نیروهای نظامی غیور کشور امکان‌پذیر شد. رژیم کودک‌کش صهیونی که به کشتار مردم بی‌دفاع از غزه تا لبنان عادت کرده است با دست مقتدر و همت فرماندهان نظامی ما عاصی شد.

وزیر نفت افزود: در کنار اقدام‌های نظامی، مردم در خیابان‌ها، نفس دشمن را به شماره انداختند؛ بنده چندین بار برای کسب روحیه و انجام وظیفه، در این اجتماعات خودجوش مردمی شرکت کردم؛ انصافا در این شب‌ها همه مردم با هر نوع تفکر و پوشش در میدان‌ها حاضر می‌شوند و خیابان را رها نمی‌کنند؛ همین مقاومت جانانه دشمن را به ستوه آورد و ان‌شاءالله با تداوم همین روحیه، پیروزی نهایی حاصل می‌شود.

خودتان را برای جهاد بزرگ صنعت نفت آماده کنید

پاک‌نژاد با بیان اینکه جنگ و جهاد واقعی صنعت نفت اکنون آغاز شده است، گفت: با تمام این اوصاف، جنگ خسارات و تبعاتی داشته است که باید با همین روحیه به سراغ آنها رفت و روند بازسازی را آغاز کرد.

وی «کار و فعالیت مضاعف و دوچندان نسبت به گذشته»، «تخصیص بهینه منابع مالی و پرهیز از مخارج غیرضروری و غیرمولد» و «افزایش تعامل و همکاری‌های بین‌بخشی در سطوح مختلف صنعت نفت» را ازجمله الزام‌های فعالیت در صنعت نفت کشور در دوران پساجنگ دانست و تأکید کرد: در سال ۱۴۰۵ فعالیت در صنعت نفت را نباید محدود به امکانات بدانیم و باید فراتر از آن عمل کنیم.

همکاری سازنده شرکت ملی گاز و پالایش و پخش در تهاجم به انبارهای نفت

وزیر نفت با بیان اینکه برای تسریع روند بازسازی مکان‌ها و تأسیسات مورد اصابت قرار گرفته، باید انگیزه‌ها و روحیه‌ای که در دوران جنگ وجود داشت را پس از جنگ نیز بکار گرفت و حتی افزایش داد، گفت: در روزی که انبار نفت ری مورد اصابت قرار گرفت، همکاران شرکت انتقال گاز منطقه ۳ با سرعت به کمک آمدند و در نتیجه تقریباً هیچ خللی در زمینه سوخت‌رسانی ایجاد نشد و تمام جایگاه‌های سوخت فعال ماندند، همین روحیه مسئولیت‌شناسی و همکاری‌های بین‌بخشی باید در دوران پساجنگ نیز تداوم یابد.

احیای 2 پالایشگاه گازی، مسئولیت جدید شرکت ملی گاز

پاک‌نژاد با اشاره به اینکه بنابر تقسیم‌کار صورت گرفته؛ در روند بازسازی تأسیسات آسیب‌دیده در جنگ، برای نخستین بار به شرکت ملی گاز ایران مسئولیت جدیدی واگذار شده است، بیان کرد: هر چند مرتفع کردن آسیبی که به پالایشگاه فجر جم در جریان جنگ ۱۲روزه وارد شده بود، کار بسیار ارزشمندی بود اما وارد کردن مجدد دو پالایشگاه گازی عسلویه اقدام بسیار پیچیده‌تر و فرصتی بی‌نظیر برای اثبات توانمندی شرکت ملی گاز ایران در زمینه مشارکت در پروژه‌های بزرگ به شمار می‌رود و این فرصتی است که توانمندی‌های شرکت ملی گاز ایران و همکاران آن به منصه ظهور برسد.

حضور میدانی وزیر در جنگ رمضان

سعید توکلی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران نیز در این نشست ضمن قدردانی از تمام نیروهای عملیاتی و مسئولان این شرکت گفت: شهادت می‌دهم که شخص آقای پاک‌نژاد به‌عنوان وزیر نفت، از نخستین روز جنگ رمضان لباس رزم به تن داشت و با برگزاری نشست‌های روزانه و تصمیم‌گیری‌های به‌موقع در همه بخش‌ها با مدیریت یکپارچه، تصمیم‌گیری‌ها و پیگیری‌های به‌موقع و هوشمندانه، زمینه موفقیت در عرصه‌های مختلف از جمله تداوم گازرسانی و سوخت‌رسانی و به‌ویژه تداوم صادرات نفت در پیچیده‌ترین شرایط را فراهم کرد. وزیر نفت نیز در نشست‌های روزانه شرایط را رصد می‌کرد و تصمیم‌های به موقع و مثبت در عبور از این شرایط بسیار مؤثری بود.

وی با بیان اینکه در طول جنگ رمضان با بهره‌گیری از تجربیات ارزنده جنگ ۱۲روزه و استفاده از مکانیزم‌های ارتباطی، مدیریت بحران در زمینه گازرسانی به بخش‌های مختلف به بهترین شکل صورت گرفت، افزود: در طول این مدت، تعداد زیادی نشست ستاد بحران با حضور مسئولان برگزار شد و اتخاذ همین تدابیر و مدیریت مصرف گاز سبب شد که با وجود آسیب به پالایشگاه‌های گازی، هیچ اخلالی در روند گازرسانی در بخش‌های مختلف مصرف‌کننده ایجاد نشود.