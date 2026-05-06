در ۴۰ روز جنگ حتی یک روز کاهش تولید نفت خام نداشتیم

به گزارش خبرنگار مهر، محسن پاک‌نژاد وزیر نفت در حاشیه دیدار با نمایندگان کمیسیون انرژی مجلس، به تشریح عملکرد این وزارتخانه در دوران ۴۰ روزه جنگ پرداخت و از تداوم بی‌وقفه تولید و صادرات نفت خام خبر داد.

پاک‌نژاد با قدردانی از عملکرد همکاران خود در سراسر این صنعت گفت: عملکرد همکاران عزیزم در گستره این صنعت در طول ۴۰ روز جنگ، بسیار درخشان بوده است. ما در تمام روزهای جنگ عملاً کاهش تولید نفت خام نداشتیم و صادرات ما به نحو مطلوب ادامه داشت و هیچ مشکلی در این زمینه وجود نداشته است.

وی در عین حال به وجود برخی مشکلات و چالش‌ها در این دوره اشاره کرد و افزود: اگر هم چالش‌هایی وجود داشت، با اتخاذ تدابیر و راهکارهایی، در کوتاه‌ترین زمان ممکن بر آن‌ها غلبه می‌شد و راهکارهایی برای گذر از آن روزهای سخت طراحی و اجرایی می‌گردید.

وزیر نفت با تأکید بر هدف اصلی این تلاش‌ها تصریح کرد: این عملکرد درخشان، به گواهی خاص و عام، همه در خدمت مردم بوده است. هدف این بود که مردم دچار مشکل نشوند و هیچ وقفه‌ای در خدمات صنعت نفت، از حوزه بالادست و تولید نفت خام تا حوزه میان‌دست و تأمین سوخت، به‌خصوص ایجاد نشود که به لطف خدا این امر به نحو مطلوب محقق شد.

پاک‌نژاد همچنین به آسیب‌های واردشده به برخی تأسیسات نفتی اشاره کرد و از روند سریع بازسازی آن‌ها خبر داد: در طول دوره ۴۰ روزه جنگ آسیب‌هایی دیدیم و اصابت‌هایی توسط دشمن آمریکایی-صهیونیستی به تأسیسات ما صورت گرفت که بازسازی آن‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن در دستور کار قرار گرفت و تا امروز روند مناسبی داشته است تا در زمان‌بندی مشخص این آسیب‌ها را ترمیم کنیم و کمافی‌السابق خدمات‌رسانی ادامه پیدا کند.