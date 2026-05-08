وزیر نفت: مشکل حقوق و دستمزد کارکنان صنعت نفت برطرف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، محسن پاکنژاد وزیر نفت با تمجید دوباره از عملکرد درخشان کارکنان صنعت نفت در جنگ تحمیلی سوم برای استمرار تولید و صادرات نفت و خدماترسانی به مردم گفت: بهزودی اخبار خوشی را در حوزه منابع انسانی اعلام خواهیم کرد.
پاکنژاد در حاشیه دیدار با اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: در کنار دیگر معاونان و مدیران ارشد صنعت نفت در تلاشیم بهترین شرایط را برای همکاران شریف خود در حوزه امکانات رفاهی، حقوق و دستمزد فراهم کنیم.
وی ادامه داد: برای حل مسائل و مشکلات سرمایه انسانی نیازمند مقدمهها، الزامها و مصوبهها هستیم که خوشبختانه بخشی از آنها در مراجع ذیربط تصویب شده و روند دریافت دیگر مصوبهها درحال پیگیری است.
مغفول ماندن کار بزرگ اجرای ماده ۱۰ در فضای رسانهای کشور
پاکنژاد یکی از نکات فراموششده در رسانههای گروهی را موضوع اجرای کار بزرگ ماده ۱۰ و مشکل حقوق و دستمزد همکاران اعلام و تصریح کرد: سالهای طولانی است که کارکنان صنعت نفت با این موضوع روبرو بودند که در وزارت نفت دولت چهاردهم به لطف خدا و همت همکارانم در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت، این مشکل برطرف شد.
وی با بیان اینکه اجرای ماده ۱۰ باعث ترمیم جزئی در حقوق و مزایای کارکنان صنعت نفت شد، افزود: البته باید یادآور شوم در بخشهایی از صنعت نفت، حقوق و دستمزد به تنهایی جوابگوی ایثار، فداکاری و عملکرد درخشان همکارانم نیست و این ازخودگذشتگی در کار به دلیل عرق به وطن و اعتلای نام ایران است.
ضرورت روایتگری ایثار و فداکاری کارکنان صنعت نفت
وزیر نفت با مرور اتفاقهای جنگ تحمیلی اخیر در صنعت نفت، به ضرورت ثبت روایتگری در این زمینه تأکید کرد و گفت: عملکرد کارکنان صنعت نفت بهویژه مناطق عملیاتی جز ایثار، فداکاری، وطنپرستی و مردمدوستی نیست.
پاکنژاد یادآور شد: این فعالیتها در سایه تهدید دشمن را نمیتوان با حقوق، مزایا و پاداش جبران کرد.
