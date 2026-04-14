سرزمین آفتاب یکپارچه در سوگ رئیس مذهب تشیع

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرارسیدن سالروز شهادت ششمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت، حضرت امام جعفر صادق (ع)، دیار آفتاب امروز سه شنبه غرق در ماتم و اندوه است.

خیابان‌های شهر اراک با بیرق‌های سیاه و ایستگاه‌های صلواتی مزین شده‌اند و نوای مداحان اهل بیت (ع) در سوگ آن امام همام در فضایی معنوی از شب گذشته طنین‌انداز است.

اقشار مختلف مردم شهر اراک با برنامه های از قبل تعیین شده در میدان اصلی شهر(میدان شهدا) تجمع می‌کنند تا با تشکیل دسته های سینه زنی و زنجیرزنی به سمت مصلی بیت المقدس این شهر حرکت کنند.

در این آیین‌ها، سخنرانان و مداحان اهل بیت(ع) به تبیین شخصیت علمی و فضایل اخلاقی امام جعفر صادق (ع) و نقش بی‌بدیل ایشان در ترویج معارف شیعه و تأسیس مکتب جعفری می‌پردازند و ارادت خود را به ساحت مقدس ایشان ابراز می‌دارند.

مراسم عزاداری در دیگر شهرستان‌ها و بخش‌های استان مرکزی نیز با حضور پرشور اقشار مختلف مردم، به ویژه هیات‌های مذهبی و جوانان، برگزار می‌شود.