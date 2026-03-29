به گزارش خبرنگار مهر، زهرا اکبری یکشنبه شب در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به برگزاری نشست هماهنگی طرح محله‌محور با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی گفت: در این جلسه که با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی برگزار شد، گزارش‌هایی از اقدامات انجام‌شده در سطح محلات ارائه و بر ضرورت تقویت برنامه‌های محله‌محور با محوریت مساجد، معتمدین محلی و سازمان‌های مردم‌نهاد تأکید شد.



وی با بیان اهمیت حضور مدیران در کنار مردم در سطح محلات افزود: اجرای طرح محله‌محور با هدف تقویت همدلی اجتماعی، افزایش مشارکت مردمی و ارتقای کیفیت خدمات اجتماعی در حال پیگیری است و مدیران در کنار شهروندان حضوری فعال و مؤثر دارند.



مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری بوشهر ادامه داد: آنچه امروز برای مردم و شهروندان بیش از هر چیز اهمیت دارد، حفظ آرامش اجتماعی و تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری است. هر شهروند در محله‌ای که سکونت دارد می‌تواند با روحیه جهادی، انگیزه و ارائه خدمات خالصانه، در کنار حفظ خونسردی و آرامش، در خدمت‌رسانی به هم‌محله‌ای‌های خود نقش‌آفرینی کند.



اکبری با اشاره به شرایط خاص این روزها و ضرورت تقویت همبستگی اجتماعی اظهار کرد: در این ایام که به سبب جنگ تحمیلی فشارهایی بر مردم عزیز وارد شده است، ضرورت ارائه خدمات اجتماعی و تقویت همدلی در محلات بیش از گذشته احساس می‌شود، در همین راستا فرمانداران با بهره‌گیری از ظرفیت تمامی دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان از جمله سازمان بهزیستی، کمیته امداد و جمعیت هلال احمر، پیگیری و رسیدگی به مسائل اجتماعی در محلات را در دستور کار قرار داده‌اند.



وی در پایان از تمامی شهروندان، افراد متخصص و علاقه‌مند به فعالیت‌های اجتماعی دعوت کرد برای مشارکت در خدمت‌رسانی به محله محل سکونت خود، به مساجد مراجعه کرده و آمادگی خود را برای همکاری و کمک به مردم اعلام کنند.