به گزارش خبرنگار مهر، زهرا اکبری یکشنبه شب در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به برگزاری نشست هماهنگی طرح محلهمحور با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی گفت: در این جلسه که با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی برگزار شد، گزارشهایی از اقدامات انجامشده در سطح محلات ارائه و بر ضرورت تقویت برنامههای محلهمحور با محوریت مساجد، معتمدین محلی و سازمانهای مردمنهاد تأکید شد.
وی با بیان اهمیت حضور مدیران در کنار مردم در سطح محلات افزود: اجرای طرح محلهمحور با هدف تقویت همدلی اجتماعی، افزایش مشارکت مردمی و ارتقای کیفیت خدمات اجتماعی در حال پیگیری است و مدیران در کنار شهروندان حضوری فعال و مؤثر دارند.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری بوشهر ادامه داد: آنچه امروز برای مردم و شهروندان بیش از هر چیز اهمیت دارد، حفظ آرامش اجتماعی و تقویت روحیه مسئولیتپذیری است. هر شهروند در محلهای که سکونت دارد میتواند با روحیه جهادی، انگیزه و ارائه خدمات خالصانه، در کنار حفظ خونسردی و آرامش، در خدمترسانی به هممحلهایهای خود نقشآفرینی کند.
اکبری با اشاره به شرایط خاص این روزها و ضرورت تقویت همبستگی اجتماعی اظهار کرد: در این ایام که به سبب جنگ تحمیلی فشارهایی بر مردم عزیز وارد شده است، ضرورت ارائه خدمات اجتماعی و تقویت همدلی در محلات بیش از گذشته احساس میشود، در همین راستا فرمانداران با بهرهگیری از ظرفیت تمامی دستگاههای اجرایی و خدماترسان از جمله سازمان بهزیستی، کمیته امداد و جمعیت هلال احمر، پیگیری و رسیدگی به مسائل اجتماعی در محلات را در دستور کار قرار دادهاند.
وی در پایان از تمامی شهروندان، افراد متخصص و علاقهمند به فعالیتهای اجتماعی دعوت کرد برای مشارکت در خدمترسانی به محله محل سکونت خود، به مساجد مراجعه کرده و آمادگی خود را برای همکاری و کمک به مردم اعلام کنند.
بوشهر- مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری بوشهر بر نقشآفرینی فعال مردم و نهادهای محلی در خدمترسانی اجتماعی تاکید کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، زهرا اکبری یکشنبه شب در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به برگزاری نشست هماهنگی طرح محلهمحور با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی گفت: در این جلسه که با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی برگزار شد، گزارشهایی از اقدامات انجامشده در سطح محلات ارائه و بر ضرورت تقویت برنامههای محلهمحور با محوریت مساجد، معتمدین محلی و سازمانهای مردمنهاد تأکید شد.
