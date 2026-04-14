به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس امینی ظهر سه شنبه در یادواره شهدای روحانی شاهرود در مدرسه قلعه ضمن اشاره به تدین مردم دیار هزار و ۷۰۰ شهید شهرستان شاهرود بیان کرد: یادواره های شهدا در شهرها و روستاهای شهرستان یکی از کارهای فرهنگی بسیار خوب و موثری است که با شکوه در طول سال برگزار و به غنای فرهنگی و قوت معنوی جامعه کمک شایانی می‌کند.

وی با بیان اینکه امروز بیست و سومین یادواره شهدای روحانی شهرستان شاهرود در حالی برگزار می شود که امسال سوگوار رهبر شهید انقلاب اسلامی هستیم، افزود: فقدان رهبر شهید انقلاب از یکسو خسران و فقدانی بزرگو از سوی دیگر برای این عالم بزرگ جهان تشیع، سعادتی ارزشمند و پاداش عمری مجاهدت است.

امام جمعه شاهرود با اشاره به نقش روحانیت در تاریخ ایران بیان کرد: روحانیت در طول غیبت امام عصر(عج) مرزبان اعتقادات و در همه شئون در کنار مردم بوده است و این نقش از تحریم تنباکو و مشروطه تا انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و ...دیده می شود.

امینی با بیان اینکه در دوران معاصر انقلاب اسلامی روحانیت در کنار مردم و مانند دیگر اقشار شهید تقدیم انقلاب و کشورمان کرده است، تاکید کرد: در جنگ رمضان یکی از آخرین نمونه های این شهادت ها را شاهد بودیم که در نخستین روز جنگ، رهبر شهید انقلاب اسلامی، قائد اعظم، مرجع عالیقدر جهان تشیع به شهادت رسید.

وی با بیان اینکه دشمن هر چه در طول تاریخ علیه روحانیت سمپاشی کرده، مردم ما با تمام وجودش حس کرده که روحانیت در تمام شئون و عرصه ها همراه مردم ایران بوده است، افزود: روزی خواهد رسید که ملی گرایان و کسانی که شعار ملی گرایی بدون اسلام را می دهند در خواهند یافت که ایرانی ترین و دلسوز ترین ایرانی حاضر، رهبر شهید انقلاب اسلامی بودند.

امام جمعه شاهرود با بیان اینکه کسانی که می گفتند نه غزه و نه لبنان دروغ می گفتند زیرا آنها با ایران هم کاری نداشتند، بیان داشت: آنانی که جهان اسلام را منظومه ای می بینند همواره دلسوزترین کسان برای ایران اسلامی بوده اند همچنین جنگ رمضان نشان داد که دلسوزترین افراد برای وطن شهد شهادت نوشیدند.

امینی به ایستادگی بیش از ۴۰ شبانه روزی مردم شهرستان شاهرود در میدان اقتدار نیز اشاره کرد و گفت: باید این راه که دشمنان را مایوس کرده تا رسیدن به قله ها ادامه خواهد داشت.

به گزارش مهر، شهرستان شاهرود نزدیک به هزار و ۷۰۰ شهید را تقدیم انقلاب اسلامی کرده که از این بیش از ۶۰ شهید از جامعه روحانیان و طلاب هستند این شهدا در مقاطع گوناگون از مبارزات انقلابی تا دفاع مقدس و دفاع از حریم ولایت شهد نوشین شهادت نوشیدند و همه ساله در سالگرد شهادت امام صادق(ع) برای آن‌ها در شهرستان شاهرود یاواره‌ای ویژه و معنوی برگزار می‌شود.