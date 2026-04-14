ادای احترام «جومانجی ۳» به رابین ویلیامز؛ عنوان فیلم معلوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، سونی پیکچرز دیروز (دوشنبه) در سینماکان، اولین تریلر فیلم جدید را با رونمایی از عنوان «جومانجی: دنیای باز» ارائه کرد. این فیلم جدیدترین و طولانی‌ترین فیلم از این مجموعه اکشن-کمدی است.

در این فیلم بار دیگر، قهرمانان متوجه می‌شوند که مرزهای بین یک بازی فانتزی و دنیای واقعی محو شده است. در حالی که ۳ بازیگر اصلی نقش ۳ شخصیت مختلف را بازی خواهند کرد، دکتر بریوستون با بازی دواین جانسون در نقش یک فرد اسپانیایی ظاهر می‌شود، در حالی که شخصیت‌های کوین هارت و جک بلک در حالتی آزمایشی گیر کرده‌اند و هنوز در حال حل چند مشکل هستند. در تریلری که سونی به اشتراک گذاشته همچنین صحنه‌های زیادی از حیوانات وحشی‌ دیده می‌شود که در یک شهر روستایی نیوانگلند در حال تاختن هستند.

در حالی که «جومانجی» از موفق‌ترین مجموعه‌های سونی محسوب می‌شود، اما ۷ سال از اکران «جومانجی: مرحله بعدی» (که سال ۲۰۱۹ اکران شد) و تقریباً یک دهه از اکران «جومانجی: به جنگل خوش آمدید» (که سال ۲۰۱۷ اکران شد) می‌گذرد. این فیلم‌ها با الهام از فیلم پرفروش «جومانجی» با بازی رابین ویلیامز در سال ۱۹۹۵ ساخته شده‌اند.

در معرفی فیلم جدید از سوی هارت، جانسون و بلک به رابین ویلیامز ادای احترام شد و آنها گفتند در این فیلم از همان تاس‌های اصلی اولین «جومانجی» استفاده شده است.

جانسون با اشاره به ویلیامز که سال ۲۰۱۴ از دنیا رفت، گفت: «رابین، این یکی به یاد توست.»

در این فیلم جیک کاسدان، که کارگردانی فیلم‌های قبلی «جومانجی» را بر عهده داشت، دوباره پشت دوربین بازگشته و کارن گیلان، نیک جوناس، آکوافینا، الکس ولف، مورگان ترنر و دنی دویتو نقش‌ شخصیت‌های خود را تکرار می‌کنند.

جانسون همچنین گفت‌ که این مجموعه فیلم، یا حداقل نقشی که او آن را بازی می‌کند، با این فیلم سوم به پایان خواهد رسید. هرچند اگر این فیلم به اوج فروش گیشه فیلم‌های قبلی خود برسد، احتمالا سونی راه‌های دیگری برای ادامه حیات «جومانجی» پیدا خواهد کرد.

جدیدترین فیلم «جومانجی» ۲۵ دسامبر ۲۰۲۶ اکران می‌شود.