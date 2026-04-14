هشدار نسبت به شیوع بیماری «لکه خرمایی» در مزارع گندم لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، وهاب رحیمی در سخنانی با اشاره به افزایش رطوبت نسبی، بارندگیهای مقطعی، شبهای مرطوب و نوسانات دمایی، اظهار داشت: مجموعه این شرایط محیطی فرصت مناسب و خطرناکی را برای فعالیت قارچهای بیماریزا، بهویژه عامل بیماری «لکه خرمایی» گندم ایجاد کرده است. این بیماری که در برخی منابع با نامهایی مانند «لکه زرد» یا «سوختگی زرد برگی» نیز شناخته میشود، از بیماریهای مهم و خسارتزای گندم به شمار میرود و در صورت فراهم بودن شرایط مساعد، بهسرعت در مزرعه گسترش مییابد.
مشاهده بیماری در شهرستانهای جنوبی
وی با توضیح درباره ماهیت بیماری، افزود: «لکه خرمایی» ابتدا با ایجاد لکههای قهوهای تا خرمایی روی برگها ظاهر میشود و در صورت شدتگرفتن، سطح برگ را درگیر کرده و موجب کاهش فتوسنتز، ضعف رشد و در نهایت افت عملکرد محصول خواهد شد. دامنه میزبانی این بیماری گسترده است و علاوه بر گندم، بسیاری از غلات و علفهای هرز خانواده گندمیان نیز نسبت به آن حساس هستند. در برخی مناطق کشور و در شرایط اپیدمی شدید، کاهش عملکرد بین ۲ تا ۵۰ درصد و حتی تا ۷۵ درصد گزارش شده است.
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی لرستان، بیان داشت: باتوجهبه بررسیهای میدانی کارشناسان در برخی مناطق استان بهویژه شهرستانهای جنوبی علائم ظاهری ظهور بیماری در برخی مزارع مشاهده شده که باتوجهبه مشابه بودن علائم ظاهری در برخی بیماریهای برگی گندم، تشخیص دقیق آن نیازمند مطالعات آزمایشگاهی است. آلودگی معمولاً از برگهای پایینی آغاز شده و با ادامه رطوبت و گرمتر شدن هوا، بهسرعت به برگهای فوقانی از جمله برگ پرچم منتقل میشود. باقیماندن بقایای آلوده گندم در مزرعه نیز نقش مهمی در تشدید بیماری دارد و در صورت فراهمشدن شرایط بهاری، روند پیشروی بیماری را تسریع میکند.
رحیمی با اشاره به اصول مدیریت تلفیقی بیماری، تصریح کرد: رعایت تناوب زراعی با گیاهان غیر میزبان، مدیریت بقایای گیاهی، رسیدگی به تغذیه صحیح گیاه و بازدید مداوم از مزارع از مهمترین راهکارهای کاهش شدت بیماری است.
کشاورزان از مصرف خودسرانه سموم خودداری کنند
وی افزود: هرچند کشاورزی حفاظتی مزایای زیادی دارد، اما در صورت عدم کنترل بقایای آلوده، میتواند زمینه افزایش شدت بیماری لکه خرمایی را فراهم کند.
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی لرستان در بخش دیگری از سخنان خود، تأکید کرد: کشاورزان از مصرف خودسرانه سموم خودداری کنند و در صورت مشاهده علائم اولیه بیماری، موضوع را با کارشناسان حفظ نباتات، کلینیکهای گیاهپزشکی یا کارشناسان پهنه مطرح کنند. طبق نتایج بررسیها، مصرف زمانبندیشده و هدفمند قارچکشهای توصیهشده برای بیماریهای برگی گندم، بهویژه در مرحله برگ پرچم، در کاهش آلودگی مؤثر است.
رحیمی، تصریح کرد: شبکه پایش آفات و بیماریهای گیاهی استان بهصورت منظم فعال است و کارشناسان این حوزه وضعیت مزارع را رصد میکنند. در صورت مشاهده کانونهای احتمالی بیماری، توصیههای فنی لازم در کوتاهترین زمان ممکن به کشاورزان ارائه خواهد شد.
وی از کشاورزان خواست با جدیت پایش مزارع را دنبال کرده و هرگونه نشانه مشکوک را جدی بگیرند تا از بروز خسارتهای سنگین در فصل برداشت جلوگیری شود.
