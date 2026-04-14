به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی ظهر سهشنبه همزمان با سالروز شهادت امام جعفر صادق (ع) در مراسم عزاداری در جوار آرامگاه امامزادگان علوی در روستای چنشت، با گرامیداشت سیره آن امام همام، اظهار کرد: ارتباط عمیق و ریشهدار مردم با اهلبیت (ع) از مهمترین پشتوانههای فرهنگی و اجتماعی جامعه به شمار میرود.
وی با اشاره به حضور گسترده مردم در آیینهای مذهبی افزود: این مشارکت صمیمانه، نشاندهنده پویایی سنتهای دینی و پایبندی جامعه به ارزشهای اعتقادی است که باید بهعنوان یک ظرفیت راهبردی مورد توجه قرار گیرد.
استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: مردم این استان همواره در مناسبتهای مذهبی نقشآفرین بودهاند و این حضور، بیانگر جایگاه ویژه باورهای دینی در سبک زندگی آنان است.
هاشمی در بخش دیگری از سخنان خود به روند اجرای طرحهای عمرانی اشاره کرد و گفت: پروژه راهآهن از جمله مهمترین طرحهای زیرساختی استان است که با جدیت در حال پیگیری بوده و نقش بسزایی در توسعه اقتصادی منطقه خواهد داشت.
وی با تأکید بر همافزایی میان دستگاههای اجرایی، نمایندگان و مدیران استانی تصریح کرد: انسجام در مدیریت و همکاری بینبخشی، مسیر تحقق برنامههای توسعهای را هموارتر میکند و هدف نهایی، کاهش مشکلات و ارتقای سطح رفاه مردم است.
استاندار همچنین با اشاره به ظرفیتهای فرهنگی و گردشگری منطقه چنشت خاطرنشان کرد: برنامهریزی برای تقویت زیرساختهای گردشگری این منطقه در دستور کار قرار دارد تا بتوان از این ظرفیتها در مسیر توسعه بهرهبرداری مؤثرتری داشت.
