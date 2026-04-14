  1. جامعه
  2. آموزش و پرورش
۲۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۷:۴۹

کاظمی: نظام آموزشی کشور آماده مواجهه با هرگونه شرایط بحرانی است

کاظمی: نظام آموزشی کشور آماده مواجهه با هرگونه شرایط بحرانی است

وزیر آموزش و پرورش در بازدید سرزده رییس جمهور از این وزارتخانه، گفت: اقدامات سیستم آموزشی کشور در شرایط جنگ اخیر نشانه آمادگی کامل ما برای مواجهه با سناریوهای مختلف در شرایط بحران است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کاظمی روز سه‌شنبه در بازدید سرزده مسعود پزشکیان رییس جمهور از وزارت آموزش و پرورش ضمن ارائه گزارشی تفصیلی از مدیریت چندلایه این وزارتخانه در شرایط جنگی و تداوم بی‌وقفه آموزش ها و فعالیت های رسانه ای، گفت: به‌محض اطلاع از شرایط جنگی، دستور تخلیه مدارس صادر شد تا کسی آسیب نبیند و هم‌زمان فرآیند اطلاع‌رسانی عمومی و هدایت نظام آموزشی از طریق رسانه ملی در دستور کار قرار گرفت.

به گفته وی، به‌رغم شرایط دشوار، روند آموزش تا ۲۸ اسفندماه ۱۴۰۴ بدون وقفه ادامه یافت و معلمان در خط مقدم آموزش باقی ماندند و این موضوع «نمونه‌ای کم‌نظیر از تعهد حرفه‌ای فرهنگیان» محسوب می‌شود.

وی با تأکید بر نقش زیرساخت‌های دیجیتال در مدیریت بحران، اظهار کرد: شبکه دانش‌آموزی شاد در اوج بحران توانست حضور ۱۵.۵ میلیون کاربر را در یک روز ثبت کند که یک رکورد تاریخی به شمار می‌رود.

وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، ظرفیت سرورها به‌سرعت ارتقا یافت و مدارس نیز به کانون‌های پشتیبانی آموزشی و اطلاع‌رسانی تبدیل شدند؛ به‌گونه‌ای که نوعی «بسیج عمومی آموزشی» در کشور شکل گرفت.

کاظمی در ادامه به کارکردهای فراتر از آموزش این نهاد اشاره کرد و گفت: آموزش و پرورش در این مقطع صرفاً یک نهاد آموزشی نبود، بلکه به پناهگاه اجتماعی مردم تبدیل شد و از تمام ظرفیت های موجود برای خدمت رسانی به مردم استفاده شد.

وی گفت: بر اساس این گزارش، بیش از ۴۵۰ مدرسه برای اسکان و ارائه خدمات در اختیار مردم قرار گرفت و در عین حال، بیش از ۱۲۰۰ مدرسه، اردوگاه و فضای ورزشی در جریان حملات وحشیانه دشمن آسیب دید.

وی با اشاره به تنوع‌بخشی به روش‌های آموزشی، خاطرنشان کرد: در کنار آموزش مجازی، مدرسه تلویزیونی به‌عنوان آموزش مکمل فعال شد و حتی بسته‌های آموزشی آفلاین برای شرایط اضطراری طراحی و آماده‌سازی شد.

کاظمی، این اقدامات را نشانه آمادگی نظام آموزشی برای مواجهه با سناریوهای مختلف در شرایط بحران دانست.

وزیر آموزش و پرورش، با اشاره به حوزه منابع انسانی و معیشت فرهنگیان، از پرداخت زودهنگام حقوق اسفندماه در ۱۹ اسفند، صدور احکام رتبه‌بندی و پرداخت افزایش‌های ناشی از آن و پرداخت پاداش بازنشستگان سال ۱۴۰۴ برای اولین بار در کمتر از سه ماه خبر داد.

همچنین به گفته وی، احکام بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار معلم نیز در ۱۵ فروردین صادر و موجی از امید در بین کارکنان ایجاد کرد تا نشان دهد که دولت پای کار مردم است.

کاظمی همچنین به پیگیری‌های بین‌المللی وزارت آموزش و پرورش هم اشاره کرد و گفت: در پی حمله به مدرسه‌ای در میناب، بلافاصله پیگیری های حقوقی و مکاتبات رسمی با نهادهای بین المللی همچون یونیسف و یونسکو انجام شد.

وی از اجرای برنامه‌های فرهنگی گسترده، از جمله برگزاری مراسم چهلم دانش‌آموزان میناب در سطوح مختلف مدرسه ای، منطقه ای، استانی و ملی خبر داد.

کاظمی با اشاره به راه‌اندازی پویش های مختلف از سوی وزارت آموزش و پرورش، به پویش «فرشته‌های میناب» اشاره کرد و افزود: «بازسازی مدارس آسیب‌دیده به یک نهضت ملی تبدیل شده و غیر از خیران نیک اندیش مردمی، نهادهایی همچون عتبه حسینیه و آستان قدس رضوی نیز در این مسیر مشارکت فعال داشته و تعهد ساخت مدارس میناب را بر عهده گرفتند.

وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر تداوم سیاست‌گذاری‌های کلان در کنار مدیریت بحران، تصریح کرد: در کنار اقدامات اجرایی، تلاش کردیم با تصمیمات به‌موقع، از جمله مصوبات شورای عالی در حوزه امتحانات، تولید آثار و محتوای امیدبخش برای افزایش میزان تاب آوری دانش آموزان، نگرانی خانواده‌ها را کاهش دهیم.

کد مطلب 6800981

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها