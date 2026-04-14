کاظمی: نظام آموزشی کشور آماده مواجهه با هرگونه شرایط بحرانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کاظمی روز سهشنبه در بازدید سرزده مسعود پزشکیان رییس جمهور از وزارت آموزش و پرورش ضمن ارائه گزارشی تفصیلی از مدیریت چندلایه این وزارتخانه در شرایط جنگی و تداوم بیوقفه آموزش ها و فعالیت های رسانه ای، گفت: بهمحض اطلاع از شرایط جنگی، دستور تخلیه مدارس صادر شد تا کسی آسیب نبیند و همزمان فرآیند اطلاعرسانی عمومی و هدایت نظام آموزشی از طریق رسانه ملی در دستور کار قرار گرفت.
به گفته وی، بهرغم شرایط دشوار، روند آموزش تا ۲۸ اسفندماه ۱۴۰۴ بدون وقفه ادامه یافت و معلمان در خط مقدم آموزش باقی ماندند و این موضوع «نمونهای کمنظیر از تعهد حرفهای فرهنگیان» محسوب میشود.
وی با تأکید بر نقش زیرساختهای دیجیتال در مدیریت بحران، اظهار کرد: شبکه دانشآموزی شاد در اوج بحران توانست حضور ۱۵.۵ میلیون کاربر را در یک روز ثبت کند که یک رکورد تاریخی به شمار میرود.
وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: با همکاری دستگاههای ذیربط، ظرفیت سرورها بهسرعت ارتقا یافت و مدارس نیز به کانونهای پشتیبانی آموزشی و اطلاعرسانی تبدیل شدند؛ بهگونهای که نوعی «بسیج عمومی آموزشی» در کشور شکل گرفت.
کاظمی در ادامه به کارکردهای فراتر از آموزش این نهاد اشاره کرد و گفت: آموزش و پرورش در این مقطع صرفاً یک نهاد آموزشی نبود، بلکه به پناهگاه اجتماعی مردم تبدیل شد و از تمام ظرفیت های موجود برای خدمت رسانی به مردم استفاده شد.
وی گفت: بر اساس این گزارش، بیش از ۴۵۰ مدرسه برای اسکان و ارائه خدمات در اختیار مردم قرار گرفت و در عین حال، بیش از ۱۲۰۰ مدرسه، اردوگاه و فضای ورزشی در جریان حملات وحشیانه دشمن آسیب دید.
وی با اشاره به تنوعبخشی به روشهای آموزشی، خاطرنشان کرد: در کنار آموزش مجازی، مدرسه تلویزیونی بهعنوان آموزش مکمل فعال شد و حتی بستههای آموزشی آفلاین برای شرایط اضطراری طراحی و آمادهسازی شد.
کاظمی، این اقدامات را نشانه آمادگی نظام آموزشی برای مواجهه با سناریوهای مختلف در شرایط بحران دانست.
وزیر آموزش و پرورش، با اشاره به حوزه منابع انسانی و معیشت فرهنگیان، از پرداخت زودهنگام حقوق اسفندماه در ۱۹ اسفند، صدور احکام رتبهبندی و پرداخت افزایشهای ناشی از آن و پرداخت پاداش بازنشستگان سال ۱۴۰۴ برای اولین بار در کمتر از سه ماه خبر داد.
همچنین به گفته وی، احکام بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار معلم نیز در ۱۵ فروردین صادر و موجی از امید در بین کارکنان ایجاد کرد تا نشان دهد که دولت پای کار مردم است.
کاظمی همچنین به پیگیریهای بینالمللی وزارت آموزش و پرورش هم اشاره کرد و گفت: در پی حمله به مدرسهای در میناب، بلافاصله پیگیری های حقوقی و مکاتبات رسمی با نهادهای بین المللی همچون یونیسف و یونسکو انجام شد.
وی از اجرای برنامههای فرهنگی گسترده، از جمله برگزاری مراسم چهلم دانشآموزان میناب در سطوح مختلف مدرسه ای، منطقه ای، استانی و ملی خبر داد.
کاظمی با اشاره به راهاندازی پویش های مختلف از سوی وزارت آموزش و پرورش، به پویش «فرشتههای میناب» اشاره کرد و افزود: «بازسازی مدارس آسیبدیده به یک نهضت ملی تبدیل شده و غیر از خیران نیک اندیش مردمی، نهادهایی همچون عتبه حسینیه و آستان قدس رضوی نیز در این مسیر مشارکت فعال داشته و تعهد ساخت مدارس میناب را بر عهده گرفتند.
وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر تداوم سیاستگذاریهای کلان در کنار مدیریت بحران، تصریح کرد: در کنار اقدامات اجرایی، تلاش کردیم با تصمیمات بهموقع، از جمله مصوبات شورای عالی در حوزه امتحانات، تولید آثار و محتوای امیدبخش برای افزایش میزان تاب آوری دانش آموزان، نگرانی خانوادهها را کاهش دهیم.
