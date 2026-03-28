به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، علیرضا کاظمی، روز شنبه ۸ فروردین ۱۴۰۵ در نشست شورای معاونان وزارت آموزش‌ و پرورش، با تسلیت به خانواده‌های شهدای معلم و دانش‌آموز و آرزوی بهبودی و سلامتی برای مجروحان، از شهادت ۲۵۶ دانش‌آموز و معلم و مجروح شدن ۱۸۴ نفر در جنایات اخیر دشمن خبر داد و گفت: نزدیک به ۳۰ واحد آموزشی و اداری دچار آسیب جدی شده‌اند که رسیدگی فوری و بازسازی آنها در دستور کار قرار دارد.

وی با تأکید بر حساسیت مقطع کنونی، اظهار کرد: آغاز سال تحصیلی جدید مستلزم تصمیم‌گیری‌های دقیق، به‌ موقع و مبتنی بر واقعیت‌های میدانی است و بدون یک سازماندهی منسجم، امکان مدیریت مطلوب شرایط وجود نخواهد داشت.

وزیر آموزش‌ و پرورش ادامه داد: برگزاری مستمر جلسات تخصصی، چه به‌صورت موردی و چه در قالب نشست‌های مشترک، باید در دستور کار تمامی معاونت‌ها قرار گیرد تا روند اجرای برنامه‌ها با انسجام و سرعت بیشتری دنبال شود.

کاظمی با اشاره به ضرورت فعال‌سازی ظرفیت‌های سیاست‌گذاری، تصریح کرد: شورای عالی آموزش‌وپرورش باید در نخستین هفته سال تشکیل جلسه داده و نسبت به تعیین چارچوب‌های کلان برای سال تحصیلی آینده اقدام کند.

وی با قدردانی از تلاش‌های فرهنگیان در شرایط سخت، خاطرنشان کرد: با وجود محدودیت‌ها و شرایط ویژه ناشی از جنگ تحمیلی، فرآیند آموزش (اعم از حضوری و مجازی) با همت معلمان و مدیران به‌ صورت مستمر دنبال شد.

کاظمی در ادامه بر لزوم برگزاری شایسته مراسم اربعین شهدای مدرسه شجره طیبه میناب در مدارس و مساجد کشور تأکید کرد.

وی با اشاره به اقدامات میدانی در مناطق آسیب‌دیده، گفت: اعزام تیم‌های تخصصی، به‌ ویژه در حوزه نوسازی مدارس و برقراری ارتباط مستقیم با خانواده‌های آسیب‌دیده، از جمله اولویت‌های فوری وزارتخانه در روزهای اخیر بوده است.

کاظمی، بر تداوم ارتباط با بدنه آموزش‌وپرورش تأکید کرد و گفت: به رغم برخی محدودیت‌ها، مسیرهای ارتباطی با فرهنگیان سراسر کشور فعال است و مسائل و مطالبات آنها به‌ صورت مستمر پیگیری می‌شود.

وی با تأکید بر ضرورت دریافت گزارش‌های دقیق از وضعیت آموزشی استان‌ها، به‌ویژه تهران و شهرستان‌های تهران، اظهار داشت: تصمیم‌گیری مؤثر مستلزم دسترسی به داده‌های به‌روز و دقیق از وضعیت مدارس، فرهنگیان و روند آموزش در مناطق مختلف کشور است.

وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: مدیریت حضور کارکنان، ساماندهی نیروهای موجود و نقش فعال فرهنگیان در گروه‌های امدادی و جهادی، محور اصلی برنامه‌های این وزارتخانه در شرایط جاری است.

کاظمی در ادامه گفت: پرداخت حقوق، تعیین ضرایب ریالی و اسکان فرهنگیان آسیب‌دیده در اولویت اقدامات فوری است.

وی بر مدیریت حضور کارکنان و استمرار خدمات آموزشی در شرایط جنگی تاکید کرد و گفت: حضور کارکنان تا ۱۲ فروردین بین ۱۰ تا ۲۰ درصد به تشخیص مدیران و با توجه به نیاز اداری مدیریت و ساماندهی شود و از ۱۵ فروردین به بعد، حضور کارکنان در محل کار باید بسیار پُررنگ تر و بالای ۲۰ درصد باشد.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به فعالیت گروه‌های امدادی و جهادی فرهنگیان، افزود: بسیج فرهنگیان و بسیج دانش‌آموزی باید میدان‌دار امداد و آواربرداری در این ایام باشند و خدمات حمایتی و معیشتی مناسب و درخوری به آسیب‌دیدگان ارائه نمایند.

کاظمی با اشاره به مسائل مالی و احکام جدید کارکنان، گفت: صدور احکام حقوقی جدید همکاران پس از تعیین ضرایب ریالی حقوق از سوی دولت، انجام و تعیین تکلیف خواهد شد.

کاظمی بر ضرورت اطلاع‌رسانی گسترده خدمات دولت و وزارتخانه به فرهنگیان و جامعه تأکید کرد و افزود: اسکان فرهنگیان آسیب‌دیده در بسیاری از استان‌ها رایگان یا با تخفیف‌های ویژه انجام شده‌است.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به برنامه‌های آموزشی و امتحانات، گفت: آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان و نمونه دولتی، با هماهنگی مدیران کل و معاونان، به‌زودی تقسیم‌بندی و ابلاغ خواهد شد.

وزیر آموزش و پرورش با قدردانی از تمامی همکاران برای تلاش‌های ارزشمندشان، تأکید کرد: تمامی اقدامات با محوریت ایمنی کارکنان، خدمات‌رسانی به آسیب‌دیدگان، و استفاده حداکثری از ظرفیت نیروهای موجود انجام خواهد شد.