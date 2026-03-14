به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کاظمی وزیر آموزش‌وپرورش در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با تسلیت شهادت امام خامنه ای (ره) و جمعی از هموطنان به ویژه شهدای دانش آموز و معلم و با اشاره به شهادت دانش‌آموزان مدرسه «شجره طیبه» در میناب، گفت: شهادت ۱۶۸ دانش‌آموز مظلوم و بی‌گناه غم بسیار سنگینی برای ملت ایران است و واژه‌ها توان توصیف عمق این اندوه و این جنایت را ندارند.

وی افزود: این حادثه یکی از سیاه‌ترین صفحات کارنامه متجاوزان آمریکایی و صهیونیستی در تاریخ خواهد بود و ملت ایران هرگز این جنایت را از حافظه تاریخی خود فراموش نخواهد کرد.

حمله مستقیم به مدارس؛ ۱۲۰ واحد آموزشی آسیب دید

وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به خسارات وارد شده به زیرساخت‌های آموزشی، گفت: در جریان حملات اخیر حدود ۱۲۰ واحد آموزشی بین ۲۰ تا ۱۰۰ درصد آسیب دیده‌اند.

به گفته وی در برخی شهرها از جمله خمین و میناب مدارس به طور مستقیم هدف موشک قرار گرفته‌اند؛ اتفاقی که در هیچ نقطه‌ای از جهان قابل توجیه نیست.

کاظمی در ادامه گفت: در این حوادث تاکنون حدود ۲۱۰ دانش‌آموز و معلم شهید شده‌اند و بیش از ۱۶۰ دانش‌آموز و معلم مجروح، در بیمارستان‌ها بستری هستند.

تلاش دشمن برای ایجاد رعب؛ نتیجه معکوس گرفت

کاظمی با بیان این‌که دشمن تلاش داشت با این اقدامات در میان مردم و نیروهای مسلح ایجاد ترس و تزلزل کند، گفت: این اقدام نتیجه معکوس داشت و باعث اتحاد بیشتر مردم شد.

به گفته وی حتی در داخل آمریکا نیز این حملات محکوم شده و برخی چهره‌ها و سازمان‌های بین‌المللی آن را مورد انتقاد قرار داده‌اند.

وزیر آموزش و پرورش از عملکرد رسانه‌های غربی انتقاد کرد و گفت: بسیاری از این رسانه‌ها تلاش می‌کنند از زیر بار مسئولیت اطلاع‌رسانی درباره این جنایت شانه خالی کنند.

پیگیری حقوقی در سازمان‌های بین‌المللی

کاظمی اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران در این زمینه مکاتبات گسترده‌ای با سازمان‌های بین‌المللی از جمله یونسکو و یونیسف انجام داده است.

به گفته وزیر آموزش‌وپرورش، این مکاتبات با هدف ثبت شکایت رسمی و مطالبه موضع‌گیری نهادهای بین‌المللی درباره حمله به دانش‌آموزان و مدارس صورت گرفته و هم‌زمان وزارت امور خارجه نیز این موضوع را در مجامع بین‌المللی پیگیری می‌کند.

کشور درگیر جنگ ترکیبی است

کاظمی با اشاره به شرایط کنونی کشور، گفت: ایران درگیر یک جنگ پیچیده و ترکیبی است که ابعاد مختلفی از جمله جنگ نظامی، اقتصادی، امنیتی و رسانه‌ای دارد.

وی افزود: مهم‌ترین عامل خنثی شدن این جنگ‌ها حضور مردم در میدان است و در این میان دانش‌آموزان، معلمان و خانواده‌ها نقش مهمی دارند.

به گفته وزیر آموزش‌وپرورش، امروز حدود ۱۶ میلیون و ۳۰۰ هزار دانش‌آموز، نزدیک به یک میلیون معلم و ده‌ها میلیون خانواده دانش‌آموزان، بخشی از این میدان هستند.

استمرار آموزش با سه سناریو

وزیر آموزش‌وپرورش در ادامه تأکید کرد: مهم‌ترین مأموریت وزارتخانه در شرایط فعلی استمرار آموزش است.

وی توضیح داد: آموزش مجازی از طریق شاد ادامه دارد و همزمان با همکاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برنامه «مدرسه تلویزیونی ایران» برای دانش‌آموزان پخش می‌شود.

وزیر آموزش و پرورش افزود: سناریوی سوم نیز بسته‌های آموزشی آفلاین است که در صورت بروز مشکل در ارتباطات، در اختیار مدارس قرار خواهد گرفت.

کاظمی گفت: بنابراین خانواده‌ها هیچ نگرانی از بابت توقف آموزش فرزندان خود نداشته باشند.

بازسازی مدارس تخریب‌شده با کمک خیرین

وزیر آموزش‌وپرورش درباره بازسازی مدارس آسیب‌دیده، گفت: جامعه خیرین مدرسه‌ساز اعلام کرده‌اند که مدرسه «شجره طیبه میناب» با مشارکت مردم ایران ساخته خواهد شد.

به گفته وی، پویشی با عنوان «ساخت مدرسه شجره طیبه میناب» راه‌اندازی شده و بسیاری از خیرین برای مشارکت در بازسازی مدارس اعلام آمادگی کرده‌اند.

وی تصریح کرد: تیم‌های سازمان نوسازی مدارس در استان‌ها در حال بررسی وضعیت هستند و بازسازی مدارس در سریع‌ترین زمان انجام می‌شود.

تعطیلی مدارس ایرانی در امارات

کاظمی با اشاره به تعطیلی مدارس ایرانی درامارات متحده عربی، گفت: دولت امارات به‌صورت زودهنگام تصمیم به تعطیلی مدارس ایرانی گرفته و ایران از طریق وزارت امور خارجه و سازمان‌های بین‌المللی در حال پیگیری این موضوع است.

به گفته وی، در حال حاضر آموزش دانش‌آموزان این مدارس به صورت مجازی ادامه دارد تا هیچ دانش‌آموزی از آموزش محروم نشود.

احتمال تغییر در تقویم آموزشی و امتحانات

وزیر آموزش‌وپرورش درباره نگرانی دانش‌آموزان از امتحانات، گفت: با توجه به تعطیلی‌های اخیر احتمال تغییر در تقویم آموزشی وجود دارد.

وی گفت: زمان امتحانات پایان سال ممکن است جابه‌جا شود تا فرصت کافی برای آموزش فراهم شود و تصمیم نهایی به‌زودی اعلام خواهد شد.

وزیر آموزش و پرورش خاطر نشان کرد: زمان برگزاری کنکور نیز باید در تنظیم برنامه امتحانات در نظر گرفته شود.

برنامه‌های فرهنگی و افزایش تاب‌آوری دانش‌آموزان

کاظمی با اشاره به اقدامات فرهنگی و تربیتی، گفت: در شرایط جنگی باید تاب‌آوری دانش‌آموزان و خانواده‌ها افزایش یابد.

به گفته وی در این زمینه اقدامات مختلفی انجام شده است و راه‌اندازی پویش‌های دانش‌آموزی،فعالیت مربیان پرورشی و مشاوران مدارس، ارائه خدمات مشاوره از طریق سامانه۱۵۷۰ و تولید برنامه «رادیو مشاور» برای والدین از جمله آنها هستند.

وی تأکید کرد: در شرایط آموزش مجازی، والدین نقش «معلم دوم» برای دانش‌آموزان دارند.

قدردانی از معلمان در شرایط جنگی

وزیر آموزش‌وپرورش از تلاش معلمان در این شرایط قدردانی کرد و گفت: معلمان در هر نقطه‌ای از کشور که هستند با تمام توان در حال ادامه آموزش دانش‌آموزان هستند.

کاظمی ادامه داد: امروز معلمان علاوه بر تدریس، نقش مشاور و حامی روحی دانش‌آموزان را نیز بر عهده دارند.

پرداخت زودتر حقوق فرهنگیان و اجرای رتبه‌بندی

کاظمی در بخشی از سخنان خود درباره پرداخت حقوق فرهنگیان، گفت: با وجود شرایط سخت کشور، حقوق کارکنان دولت و به‌ویژه فرهنگیان ۱۰ روز زودتر از موعد پرداخت شد.

وی افزود: احکام رتبه‌بندی بیش از ۲۰۰ هزار معلم نیز صادر شده و مابه‌ التفاوت حقوق آنها که حدود دو و نیم همت بوده پرداخت شده است.

به گفته وزیر آموزش‌وپرورش، مجموعاً حدود ۴۰ پرداختی مختلف به کارکنان آموزش‌وپرورش انجام شده و در حال حاضر از نظر پرداخت‌ها نگرانی خاصی وجود ندارد.

تأکید بر ادامه آموزش تا بازگشت شرایط عادی

وزیر آموزش‌وپرورش ابراز امیدواری کرد که با پایان شرایط جنگی، آموزش حضوری در مدارس دوباره در فضایی آرام از سر گرفته شود.

کاظمی تأکید کرد: وزارت آموزش‌ و پرورش تلاش می‌کند نگرانی‌های دانش‌آموزان، معلمان و خانواده‌ها را به حداقل برساند و روند آموزش کشور بدون وقفه ادامه یابد.