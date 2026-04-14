به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، حامد الخفاف، مدیر دفتر آیت الله سید علی سیستانی مرجع تقلید عالی قدر شیعیان در عراق اعلام کرد که ارائه کمک های مالی از سوی دفتر آیت الله سیستانی به لبنانی های آسیب دیده از جنگ، از روز جمعه آینده در لبنان آغاز می‌شود و حدود هفتاد هزار خانواده آواره را شامل خواهد شد.

بر اساس اعلام الخفاف، با دستور مرجعیت عالی دینی در نجف اشرف مبنی بر لزوم ارائه کمک مالی به آوارگان نیازمند به دلیل جنگ تجاوزکارانه اخیر بر اساس امکانات موجود، دفتر آقای سیستانی در لبنان اقدام به راه‌اندازی فرم الکترونیکی برای پذیرش درخواست‌ها از تاریخ ۲ آوریل تا ۹ آوریل ۲۰۲۶ کرد که به صورت شبانه‌روزی باز بود.

وی افزود که تیم گسترده‌ای از ساعات اولیه باز شدن پلتفرم، عملیات غربالگری و بررسی را آغاز کرده و به دلیل تعداد زیاد درخواست‌های رسیده، بررسی ها همچنان ادامه دارد.

وی افزود: از روز جمعه ۱۷ آوریل، ارسال کمک به ذینفعان به تدریج از طریق پیامی که از یک شرکت حواله مالی به تلفن‌های متقاضیان می‌رسد، آغاز خواهد شد و افراد ذینفع با ارائه پیام تلفنی و کارت شناسایی خود، آن را به صورت نقدی از نزدیکترین نماینده شرکت که به طور گسترده در سراسر لبنان حضور دارند، دریافت خواهد کرد.

حامد الخفاف توضیح داد که میزان کمک برای خانواده‌های چهار نفره یا کمتر ۲۰۰ دلار و برای خانواده‌های پنج نفره یا بیشتر ۳۰۰ دلار خواهد بود.

وی گفت: بر اساس برآوردهای مبتنی بر عملیات شمارش، بررسی و غربالگری، این کمک حدود هفتاد هزار سرپرست خانواده آواره را شامل خواهد شد.

وی اشاره کرد که این کمک به صورت تدریجی برای چندین هزار آواره به صورت روزانه ارسال خواهد شد. وی ابراز امیدواری کرد که ظرف ۲۰ روز این عملیات به طور کامل به پایان برسد.