به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، جنگنده‌های رژیم صهیونیستی از ساعتی پیش حملاتی را در منطقه العباسیه واقع در جنوب لبنان انجام دادند.

در آسمان صور نیز از ساعتی پیش پرواز گسترده جنگنده‌های رژیم صهیونیستی گزارش شد.

در منطقه طیر فلسیه و القاسمیه در جنوب لبنان نیز جنگنده‌های رژیم صهیونیستی حملات موشکی را انجام دادند.

نیروی هوایی ارتش رژیم صهیونیستی همچنین در مناطق عیتیت و عین بعال از دیگر شهرک های جنوب لبنان نیز حملات موشکی را انجام داد.

در صور نیز جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به شهرک دیرقانون النهر حمله کردند که از تلفات احتمالی این حملات هنوز گزارشی منتشر نشده است.

ساعتی پیش نیز حزب الله لبنان اعلام کرد که دیروز با موشک زمین به هوا بر فراز آسمان منطقه بقاع غربی، یک جنگنده رژیم صهیونیستی را هدف قرار داده است.

حزب الله لبنان همچنین از ساقط کردن یک پهپاد رژیم صهیونیستی از نوع «هرمس ۴۵۰ - زیک» بر فراز آسمان منطقه صدیقین واقع در جنوب لبنان از طریق یک موشک زمین به هوا خبر داد.