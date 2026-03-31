آیت الله فلاحتی: امروز شاهد اوج‌ تقابل اسلام و کفر هستیم 

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله رسول فلاحتی شامگاه سهشنبه در جمع مردم در میدان شهدای ذهاب رشت اظهار کرد: ۱۲ فروردین ۵۸ به دستور امام خمینی و برگزاری رفراندوم با رای ۹۸ درصدی ملت به پیروزی رسید.
وی گفت: در همان اوایل پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون استکبار جهانی به سرکردگی ایالت متحده اقدام به جنگ و نزاع علیه نظام با ایجاد پایگاههای نظامی در کشورهای منطقه نمود.
نماینده ولیفقیه در گیلان تصریح کرد: در قدم اول بزرگترین ضربه نظام جمهوری اسلامی بر ساحت قدرتهای جهانی، فروپاشی اتحادیه جماهیر شوروی و استقلال کشورهای آسیای میانه بود
آیتالله فلاحتی افزود: گذر از فراز و فرودها در طول انقلاب در سایه مردمان این سرزمین در برابر ابرقدرتهای جهانی به دست آمده است.
وی با بیان اینکه امروز شاهد اوج تقابل اسلام و کفر هستیم گفت: در حال حاضر پرچم آزادیخواهان و مستضعفان جهان به دست ایرانیان است و با حضور مردم در خیابان جبهه اسلام و ایمان پیروز است.
نماینده ولیفقیه در گیلان تصریح کرد: دشمنان نظام در اولین گام درصدد نابودی جمهوری اسلامی و غارت سرمایههای کشور با شهادت رهبر انقلاب بودند، در گام دوم به دنبال ایجاد موازنه در میدان جنگ بودند اما غافل از اینکه این سرزمین در سایه مجاهدتهای فرماندهان و مردم موازنه قدرت را تغییر خواهد داد.
آیتالله فلاحتی افزود: دشمن در مرحله نهایی علیرغم تمام حملات وحشیانه و شهادت جمعی از مردم بیگناه بنایشان بر عقبنشینی است که در هر سه راهبرد با شکست مواجه شده است اما امروز دنیا شاهد تحقیر این رژیم جعلی تا دندان مسلح است.
وی تصریح کرد: کشورهای منطقه باید تکلیف خویش را در حمایت از طرفین جنگ مشخص کنند در غیر این صورت با جواب دندان شکنی مواجه خواهند شد.
نماینده ولیفقیه در گیلان در پایان خاطرنشان کرد: ملت ایران خواهان آرامش و امنیت برای ملتهای مسلمان منطقه است لذا هرگونه تنشآفرینی دشمن در منطقه با شکست مواجه خواهد شد.
نظر شما