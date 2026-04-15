۲۶ فروردین ۱۴۰۵، ۵:۲۶

مقام اسپانیایی: سیاست‌های ترامپ فاجعه‌ای برای حقوق بشر است

یولاندا دیاز، معاون نخست وزیر اسپانیا گفت: آنچه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، تا به امروز در جهان انجام داده، عواقب بسیار جدی داشته و فاجعه‌ای برای حقوق بشر است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی ترکیه، دیاز در اظهاراتی خطاب به خبرنگاران اظهار داشت: «ترامپ آدم احمقی نیست؛ او به خوبی می‌داند چه می‌کند. هدف او بسیار روشن است: او می‌خواهد حقوق کارگران را که از دنیای کار و اتحادیه‌ها محافظت می‌کند، از بین ببرد. این یک شکست بسیار جدی برای جهان و اسپانیا خواهد بود.»

او ادامه داد: «آنچه دونالد ترامپ با جهان انجام داده، عواقب بسیار جدی دارد.»

او همچنین اظهارات ترامپ در مورد پاپ لئو چهاردهم را «یک اشتباه بزرگ تاریخی» دانست.

عصر یکشنبه، ترامپ پس از انتقاد پاپ از سیاست‌های دولت آمریکا، به ویژه در مورد جنگ با ایران، حمله‌ای تند به او کرد.

دیاز افزود: «پاپ رئیس دولتی است که از صلح دفاع می‌کند و رئیس واتیکان نیز رهبر مذهبی مؤمنان است. اینکه ترامپ مؤمن باشد یا نباشد، اهمیتی ندارد. آنچه او در مورد پاپ گفت، نشان‌دهنده بی‌احترامی است.»

دیاز به حضار یادآوری کرد که او یکی از وزرای اسپانیایی است که به دلیل اظهارات ضد اسرائیلی‌اش از ورود به اسرائیل منع شده است.

او در این رابطه گفت: «برای من، مهم نیست که اسرائیل من را ممنوع کرده است، بلکه مهم این است که کمیساریای عالی حقوق بشر اروپا پاسخی نداده و هیچ کاری برای دفاع از یک وزیر از یک کشور عضو اتحادیه اروپا انجام نداده است.»

او همچنین با بیان اینکه اتحادیه اروپا به تهدیدات ترامپ پاسخی نداده است، افزود: «ترامپ قبل از کریسمس به وضوح اعلام کرد که با اتحادیه اروپا چه خواهد کرد، اما کمیساریای حقوق بشر اروپا هنوز پاسخی نداده و کاری را که باید انجام نداده است.»

دیاز تأیید کرد که دولت اسپانیا آماده مقابله با تهدیدهای ترامپ برای قطع تجارت با اسپانیا است و تمام اقدامات لازم را انجام داده است.

وی در پایان گفت: «اسپانیا در حفاظت از دموکراسی، حقوق بشر و قوانین بین‌المللی در جهان پیشرو است.»

کد مطلب 6801286

    • IR ۰۷:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۶
      ترامپ جنایتکار جنگی است و هم یک تروریسم بین المللی بوده است. ترامپ مرتکب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت شده است و باید در دادگاه لاهه محاکمه و مجازات شود.
    • IR ۰۷:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۶
      و باید جنایت ترامپ جنایتکار را به دنیا معرفی کنیم ترامپ یک قاتل، مسلمان کش و کودک کش و آدم کش بوده است.
    • IR ۰۷:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۶
      آمریکا شیطان بزرگ و غده سرطانی است. ترامپ دروغگو و دیکتاتور فاسد است.
    • IR ۰۷:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۶
      ترامپ جنایتکار ثابت کرده است و نشان داده است که بویی ازانسانیت نبرده است.

