۳۱۸ هزار خانوار بوشهری از مرحله سوم کالابرگ استقبال کردند

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی پروانه عصر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به روند اجرای مرحله سوم طرح کالابرگ الکترونیکی در استان اظهار کرد: این طرح با هدف حمایت از معیشت خانوارها و تقویت امنیت غذایی در حال اجراست و با استقبال قابل توجه شهروندان بوشهری همراه شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر افزود: بر اساس آمارهای ثبت شده تاکنون بالغ بر ۹۰۵ میلیارد تومان اعتبار از سوی خانوارهای مشمول در استان بوشهر برای خرید کالاهای اساسی از طریق کالابرگ الکترونیکی مصرف شده است.

پروانه ادامه داد: در این مدت حدود ۳۱۸ هزار خانوار در استان بوشهر از این طرح استقبال کرده و خرید خود را از فروشگاه‌های طرف قرارداد انجام داده‌اند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر بیان کرد: اقلامی مانند برنج، حبوبات، گوشت سفید و قرمز، تخم‌مرغ، لبنیات، روغن، قند و شکر، ماکارونی و همچنین میوه و سبزیجات از جمله کالاهایی است که خانوارها می‌توانند در قالب طرح کالابرگ الکترونیکی تهیه کنند.

وی با اشاره به امکان ثبت‌نام جاماندگان از این طرح گفت: افرادی که تاکنون موفق به دریافت کالابرگ الکترونیکی نشده‌اند می‌توانند با طی مراحل اعلام شده نسبت به ثبت‌نام و فعال‌سازی آن اقدام کنند.

پروانه توضیح داد: در مرحله نخست متقاضیان باید در سامانه سازمان ثبت احوال احراز هویت کرده و تأییدیه لازم را دریافت کنند.

وی افزود: در مرحله دوم لازم است افراد در بازه زمانی ساعت ۷ صبح تا ۱۹ با مراجعه به سامانه سیمین شماره شبای بانکی خود را ثبت کنند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر خاطرنشان کرد: در نهایت با مراجعه به سامانه حمایت فرآیند فعال‌سازی نهایی کالابرگ الکترونیکی تکمیل خواهد شد.

پروانه یادآور شد: شهروندان برای استعلام موجودی کالابرگ می‌توانند از بازوی کالابرگ در پیام‌رسان «بله» یا کد دستوری #۱۴۶۳*۵۰۰* استفاده کنند و در صورت نیاز از طریق بازوی پشتیبانی در پیام‌رسان بله یا با کارشناسان مربوطه ارتباط بگیرند.