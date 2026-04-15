۲۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۹:۱۲

حمله موشکی جدید حزب‌الله؛ آژیر خطر به صدا درآمد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع خبری اعلام کردند که که به دنبال حمله موشکی حزب الله لبنان، آژیرهای خطر در شلومی، هانیتا و چند منطقه دیگر در اراضی اشغالی به صدا درآمده است.

همچنین آژیر خطر در اصبع الجلیل و نهاریا نیز شنیده می شود.

همزمان مقاومت اسلامی لبنان از شلیک موشک زمین به هوا به سمت بالگرد آپاچی اسرائیل در حریم هوایی شهرک منصوری در جنوب لبنان و فرار این بالگرد و نیز شلیک موشک به سمت پهپاد هرمس ۴۵۰ در حریم هوایی منطقه شبریحه در جنوب لبنان خبر داد.

خبرنگار المیادین در جنوب لبنان نیز از حمله موشکی از لبنان خبر داد.

