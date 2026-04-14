حضور در مرزها برای تقویت روحیه مرزبانان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده عصر امروز سه‌شنبه با حضور در جمع مرزبانان مستقر در مرزهای چذابه تا شلمچه، ضمن بررسی میدانی وضعیت امنیتی و اجرایی این گذرگاه‌های حساس، بر اهمیت حفظ آمادگی کامل نیروهای مرزبانی در شرایط اخیر تأکید کرد.

وی در این بازدیدها اظهار کرد: هدف از حضور میدانی در مسیرهای مرزی خوزستان، تقویت روحیه مرزبانان و اطمینان از آمادگی عملیاتی این نیروها در حفاظت از امنیت استان و کشور است.

استاندار خوزستان همچنین از زیرساخت‌های مرزی و روند خدمات‌رسانی در پایانه‌های چذابه و شلمچه بازدید کرد و توضیح داد: بررسی وضعیت رفاهی و اجرایی برای زائران و مسافران و نیز هماهنگی‌های لازم با طرف عراقی برای مدیریت بهتر تردد، از محورهای اصلی این بازدید بود.

وی ادامه داد: در روزهای اخیر و با توجه به برخی تحرکات دشمن، این ارزیابی‌های میدانی نشان‌دهنده آمادگی کامل نیروهای انتظامی و مرزبانی در صیانت از مرزهای خوزستان است.

موالی‌زاده تصریح کرد: خوزستان همواره در حوزه حراست از مرزها جایگاه ویژه‌ای داشته و تلاش مرزبانان نقش تعیین‌کننده‌ای در تأمین امنیت و آرامش مردم دارد.