هدف از ورود لبنان به جنگ رمضان

خبرگزاری مهر، یادداشت مهمان؛ حسین رجایی: بر سر موضوع حمایت از حزب الله لبنان، اختلافی به وجود آمده که برخی می‌گویند حزب‌الله بخاطر ما وارد جنگ شده و برخی دیگر می‌گویند خیر بخاطر خودش وارد جنگ شده است!

واقعا که چه جدال بیهوده‌ای! جبهه مقاومت و به خصوص ایران و حزب الله در هم تنیده‌تر از این حرفها هستند که بخواهیم درصد اینکه حزب‌الله چقدر بخاطر لبنان یا چقدر بخاطر ایران وارد جنگ شده است را از دل آن استخراج کنیم.

همانقدر حزب الله از انقلاب اسلامی ایران الگو گرفته و به مبارزه با صهیونیست‌های اشغالگر پرداخته است که ما از مجاهدت و مقاومت بچه‌های حزب‌الله یاد گرفته‌ایم

همانقدر حزب‌الله آنجا در خط مقدم مقابله با اسرائیل با ایثار و جهاد به منافع و امنیت ایران کمک می‌کند که ما با حمایت از حزب‌الله در برابر رژیم تجاوزگر و توسعه‌طلبی صهیونسیتی به منافع و امنیت لبنان

همانقدر که این روزها آمریکا و اسرائیل یکی هستند، یک روح هستند در دو بدن و کنار رفتن یکی‌شان به معنای زمین‌خوردن دیگری است.

اضلاع جبهه مقاومت نیز همه یکی هستند، ضربه خوردن یکی از آن‌ها به معنای ضربه خوردن همگی است. نبرد امروز ما همان نبرد حزب‌الله است و نبرد حزب‌الله همان نبرد ما.

این روزها شاید هر یک از اضلاع جبهه مقاومت به دلایل تاکتیکی در نوع نقشی که در نبرد علیه جبهه صهیونیستی داریم انعطاف داشته باشند ولی عقب‌نشینی غیرتاکتیکی همانگونه که امام شهیدمان گفت غضب الهی را در پی دارد.

در این راستا اگر سکوت در برابر نقض آشکار یکی از شروط آتش‌بس ما و تداوم حملات اسرائیل به لبنان، اقدامی تاکتیکی و کوتاه‌مدت است که در پشت آن منافع و دستاوردهایی بزرگتر از جمله برای جبهه لبنان نهفته است قابل درک می‌باشد اما اگر در پس پرده آن خدای نکرده بحث جدا کردن منافع ما و منافع حزب‌الله و در نتیجه ضربه خوردن شدید و تضعیف حزب‌الله لبنان نهفته باشد خشم خداوند و شکست نهایی ما را در پی خواهد داشت. خشمی مضاعف که هم به دلیل عقب‌نشینی در برابر دشمن ستمگر است و هم به دلیل تنها گذاشتن متحد مظلوم مسلمان.