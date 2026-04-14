به گزارش خبرگزاری مهر، ارتش رژیم صهیونیستی با انتشار آماری، اعلام کرد که از آغاز جنگ با حزب الله در مرز با لبنان، ۵۸۶ تن از سربازان و افسران این رژیم زخمی شده‌اند.

رادیو ارتش رژیم صهیونیستی روز سه‌شنبه در گزارشی تحت عنوان «مجاز به انتشار» اعلام کرد که ۱۰ نظامی از گردان ۱۰۱ چتربازان در نبرد تن به تن شبانه با رزمندگان حزب‌الله در جنوب لبنان زخمی شدند.

در درگیری‌های روز دوشنبه در بنت جبیل واقع در جنوب لبنان نیز ۱۰ نظامی صهیونیست زخمی شده‌اند که حال سه نفر از آن‌ها وخیم است.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده از سوی رسانه‌های رژیم صهیونیستی، سطح جراحت ۳۴ افسر و نظامی خطرناک و ۷۸ نفر نیز متوسط اعلام شده است.

تجاوز رژیم صهیونیستی به لبنان از یازدهم اسفند ماه گذشته آغاز شد و همچنان ادامه دارد.