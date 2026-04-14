به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلال‌احمر؛ پیرحسین کولیوند با اشاره به ظرفیت عظیم سرمایه انسانی جمعیت هلال‌احمر، این توان را یکی از مهم‌ترین پشتوانه‌های عملیات‌های امدادی دانست و گفت: ما با برخورداری از بیش از ۴ میلیون داوطلب، همواره از سرمایه‌ای ارزشمند و آماده خدمت بهره‌مند بوده‌ایم که در جریان این حوادث، با استقبال کم‌نظیر مردم عزیز، تعداد داوطلبان‌مان به ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر افزایش یافت.

وی افزود: از این میان، بیش از ۱۱۰ هزار نیروی آموزش‌دیده و کاملاً آماده، در صف نخست عملیات‌های امدادی قرار داشتند که حدود ۲۸ هزار نفر از آنان، به‌عنوان امدادگران متخصص و آموزش‌دیده، به‌طور مستقیم در صحنه عملیات حضور یافتند و مأموریت‌های نجات را با دقت و مهارت بالا به انجام رساندند. سایر عزیزان نیز به‌عنوان نیروی ذخیره، در آماده‌باش کامل قرار داشتند و برای حضور در میدان لحظه‌شماری می‌کردند، اما به فضل الهی و مدیریت مناسب عملیات، عملاً نیازی به فراخوان گسترده آنان پیش نیامد.

کولیوند با تأکید بر آمادگی گسترده نیروها تصریح کرد: در حالی که تنها از حدود ۲۵ درصد ظرفیت انسانی خود در صحنه عملیات استفاده کردیم، سایر نیروها با روحیه‌ای مثال‌زدنی در حالت آماده‌باش باقی ماندند. روحیه ایثار، فداکاری، شجاعت و نترس بودن در میان نیروهای امدادی موج می‌زد و این عزیزان با تمام وجود، تا پای جان برای خدمت به مردم و آرمان‌های انقلاب ایستاده‌اند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: ما تا آخرین نفس در کنار مردم عزیزمان خواهیم ماند و به تک‌تک این فرزندان غیور و فداکار این سرزمین افتخار می‌کنیم؛ حضوری که تجلی غیرت ملی، همبستگی و عشق بی‌پایان به خدمت است.