بازداشت روزنامه نگار کویتی به دلیل انتشار تصاویر حملات ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، مقامات کویتی یک روزنامه نگار آمریکایی – کویتی به نام «احمد شهاب الدین» را به دلیل انتشار تصاویر حملات ایران دستگیر کردند.
این فعال رسانهای در بحبوبه تشدید سرکوب گزارشدهی در زمان جنگ در کویت بازداشت شده و چند هفته است از بازداشت او میگذرد.
«گسترش اطلاعات نادرست، آسیب به امنیت ملی و سوءاستفاده از تلفن همراه» ادعاها و اتهاماتی است که مقامات کویتی به این فعال رسانهای وارد کردهاند.
شهابالدین در بحبوبه جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران تصاویر و ویدئوهایی از سقوط جنگنده کویتی منتشر کرده بود.
