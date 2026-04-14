۲۶ فروردین ۱۴۰۵، ۰:۰۱

بازداشت روزنامه نگار کویتی به دلیل انتشار تصاویر حملات ایران

یک روزنامه‌نگار آمریکایی-کویتی که تصاویر حملات ایران را منتشر کرده بود، از سوی مقامات کویت دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مقامات کویتی یک روزنامه نگار آمریکایی – کویتی به نام «احمد شهاب الدین» را به دلیل انتشار تصاویر حملات ایران دستگیر کردند.

این فعال رسانه‌ای در بحبوبه تشدید سرکوب گزارش‌دهی در زمان جنگ در کویت بازداشت شده و چند هفته است از بازداشت او می‌گذرد.

«گسترش اطلاعات نادرست، آسیب به امنیت ملی و سوءاستفاده از تلفن همراه» ادعاها و اتهاماتی است که مقامات کویتی به این فعال رسانه‌ای وارد کرده‌اند.

شهاب‌الدین در بحبوبه جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران تصاویر و ویدئوهایی از سقوط جنگنده کویتی منتشر کرده بود.

