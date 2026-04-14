فاطمه جراره در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، دلیل حضورش در اجتماعات شبانه حمایت از نظام اسلامی را وظیفه سنگین نمایندگی و پاسداشت حماسه مردم دانست و با قدردانی از مردم اظهار کرد: مردم عزیزمان با حضور در خیابان‌ها، تمام معادلات دشمن را به هم ریختند.

وی افزود: دشمن نمی‌تواند به اهداف شوم خود برسد و از سوی دیگر، مسئولان و تیم مذاکره‌کننده ما با قوت قلب بیشتری وارد موضوعات می‌شوند.

جراره با اشاره به حضور پرشور مردم در شهرهای مختلف از جمله تهران و بندرعباس افزود: من چند شب اول در تهران بودم و سرمای عجیبی حاکم بود، اما مردم در آن شرایط سخت و حتی در بندرعباس با وجود باران و گرما، پای کار بودند.

این نماینده مجلس عنوان کرد: هر شب بر تعداد مردم حاضر در صحنه افزوده می‌شود و این امر نشان می‌دهد مردم برای همه مسئولان پیام روشنی دارند.

نماینده بندرعباس در مجلس شورای اسلامی با ابراز امیدواری از برگزاری «جشن پیروزی نهایی»، تأکید کرد: همه مسئولان این نظام باید قدر این مردم را بدانند و برای حل مشکلاتشان تلاش کنند چرا که حضور در صحنه مردم، معادلات دشمن را بر هم زده است.

وی خاطرنشان کرد: نیروهای مسلح ما در میدان‌های نبرد خوش درخشیدند و وظیفه ما مردم، پشتیبانی همه‌جانبه از رزمندگان است.

وی در پایان با اشاره به ثبت‌نام خود در پویش «جان فدا» تأکید کرد: اگر نیاز باشد، همه ما در میدان نبرد حضور پیدا می‌کنیم، اما امروز پشتیبانی از جبهه مقاومت و نظام، مهم‌ترین وظیفه ماست.