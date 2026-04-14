به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله رسول فلاحتی شامگاه سه‌شنبه در اجتماع مردم آستانه‌اشرفیه با بیان اینکه امروز مردم ایالات متحده رهبر فاسق و دروغگو دارند، اظهار کرد: برای همه ملت‌ ها هرچه گفته‌اند دروغ بوده و تاکنون بیش از ۴۰۰ دروغ گفته است.

نماینده ولی فقیه در گیلان افزود: با حیله، جنگ ۱۲ روزه را حاکم کردند و جنایتکاران خائن را گسیل کردند.

وی با اشاره به روند مذاکرات گفت: در نشست دوم برجامی به مذاکره دعوت کردند و این جنگ را راه انداختند. در مذاکره سوم با آتش بس اعلامی، نقص آتش‌بس کردند و لبنان و تهران را زدند. در نشست پاکستانی نیز حیله‌گری کردند و هر دعوتی که آمریکایی‌ها می‌کنند یک حیله در آن نهفته است.

فلاحتی با بیان اینکه «الله اکبر »فریاد ملت ایران و مجاهدات ملت ایران است، تصریح کرد: ملت ایران می‌گوید آمریکا جز زبان زور نمی‌فهمد و دروغگو است. آمریکا دیگر در هیچ نشستی نخواهد نشست، چون ببر کاغذی است و ملت‌ها باور کرده بودند اما همه‌چیز تبلیغاتی بود.

وی با اشاره به اینکه ایران در جنگ ۸ ساله فهمیدآمریکایی‌ها مزدور هستند، افزود: ملت ها فهمیدن آمریکا هیچ قدرتی ندارد و ملت قهرمان ایران زیر هیچ زوری نخواهد رفت.

نماینده ولی فقیه در گیلان با بیان اینکه قدرت پوشالی صهیونیست‌ها از سال ۱۹۴۸ و اعلام موجودیت در سال ۱۹۶۵ روشن بود، اظهار کرد:امروز ملت ایران می داند که دشمن هیچ‌کاره‌اند و آسمان رژیم صهیونیستی با حضور نیروهای مسلح به فنا خواهد رفت.

وی با اشاره به تحولات اخیر گفت: ملت ایران در طی حدود ۵۰ روز حرکتی کرد که در تاریخ ۷ هزار ساله بی‌سابقه بود و ملت خواهان نظام قدرتمند است.

آیت‌الله فلاحتی از اعتراف برخی تحلیلگران جهانی گفت و تصریح کرد:ملت ایران قدرت اول جهان شده است و این جایگاه در سایه مجاهدت‌های فرزندان این ملت به دست آمده است.

وی با بیان اینکه آمریکا دیگر قدرت نیست، گفت:آمریکا اقتصادش رو به افول رفته، نظامی‌گری‌اش، پایگانش و همینه اش شکست خورده و حرفش خریدار ندارد. خودشان اعلام کردند که دیگر قدرت ندارند.

نماینده ولی فقیه در گیلان با بیان اینکه ایران باید حرف اول را در جهان بزند ، گفت: دشمن در سال ۱۳۶۶ زائران را شهید کردند و عربده می‌کشند، اما تازه فهمیدند ایران قدرت معادل‌سازی دارد.

وی با اشاره به توان موشکی کشور افزود: شهید تهرانی‌مقدم با دستور رهبر معظم انقلاب موشک ساخت و امروز جمهوری اسلامی ایران قدرت برتر اول در دنیا دارد و این قدرت در سایه مجاهدت ملت ایران است.