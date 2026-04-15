نظری: حمله به مراکز درمانی نقض قوانین بین الملل و جنایت جنگی است

جواد نظری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مراکز درمانی و بهداشتی همواره باید از هرگونه تعرض و درگیری مصون باشند.

وی افزود: این مراکز به عنوان پناهگاه‌های امن بیماران و کانون‌های خدمت‌رسانی بی‌وقفه کادر درمان شناخته می‌شوند که با تلاش شبانه‌روزی خود، امید را زنده نگه می‌دارند.

رئیس دانشگاه علوم پرشکی اراک تصریح کرد: هدف قرار دادن این مراکز، نشان‌دهنده بی‌توجهی آشکار به حقوق اولیه انسان‌ها و بی‌اعتنایی به اصول پذیرفته‌شده جهانی در حوزه سلامت و آموزش است.

نظری با تأکید بر رسالت جامعه پزشکی‌ ادامه داد: کادر درمان در هر شرایطی، حتی در بحران‌ها و تهدیدات، به وظیفه انسانی خود پایبند است و اجازه نخواهد داد روند خدمت‌رسانی به مردم متوقف شود.

وی تاکید کرد: تبعات چنین حملاتی بر سلامت عمومی و زیرساخت‌های آموزشی کشور، نگران کننده است چراکه آسیب به مراکز آموزشی و دانشگاهی، آینده نظام سلامت را نیز تحت تأثیر قرار داده و پیامدهای آن در بلندمدت جبران‌ناپذیر خواهد بود.

نظری افزود: نهادهای بین‌المللی و سازمان‌های مدافع حقوق بشر می بایست با اتخاذ موضعی قاطع، مانع از تکرار چنین اقداماتی شوند و نسبت به حفاظت از مراکز درمانی و آموزشی در سراسر جهان حساسیت بیشتری نشان دهند.