حمایت شرم آور مبارک از اشغالگری اسرائیل/ تبریک به شیمون پرز به مناسبت شصتمین سال "نکبت"

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، منابع اسرائیلی اعلام کردند: حسنی مبارک روزگذشته با ارسال نامه ای به "شیمون پرز" رئیس اسرائیل سالروز شصتمین سال تاسیس رژیم صهیونیستی یعنی همان فرا رسیدن روز نکبت مردم فلسطین را به وی تبریک گفت.

به گفته این منابع ،رئیس جمهوری مصر دراین نامه، رئیس اسرائیل را بر ضرورت برقراری صلح با فلسطینی ها و دیگر طرفهای عربی برای آینده منطقه و راحتی ملتهای آن تشویق و ترغیب کرد!

براساس تقویم عبری، اسرائیل دو روز گذشته جشنی را به مناسبت فرا رسیدن شصتمین سال تاسیس رژیم صهیونیستی برپا کرد. این درحالی است که فلسطینی ها هم برنامه های مربوط به فرا رسیدن روز مصیبت وارده علیه خود را آغاز کردند.

شصت سال پیش فلسطینی ها به دست گروه های صهیونیستی یعنی در سال 1948 از خانه و کاشانه خود با هدف تاسیس اسرائیل کوچانده شدند.

درحالی حسنی مبارک تاسیس رژیم غاصب و اشغالگر صهیونیستی را تبریک می گوید که همچنان مردم فلسطین به ویژه نوارغزه درادامه اشغالگرهای این رژیم روزانه به خاک و خون کشیده می شوند.

درادامه تماسهای دوستانه و شرم آور دولت مصر با رژیم صهیونیستی، قاهره با امضای توافقنامه صادرات گاز به قلب تل آویو، خشم و انزجار مصری ها را برانگیخت.

"احمد الخمیسی" یک تحلیلگر مصری با انتقاد از این اقدام دولت مصر گفت : درحالی مصر به اسرائیل گاز هدیه می دهد که قیمت سوخت در مصر افزایش یافته است و از طرف دیگر مردم نوارغزه به علت نبود سوخت شرایط سختی را می گذرانند.

به گفته وی، گاز مصر سبب روشنی خانه های اسرائیلی ها می شود و درمقابل مردم بیگناه نوارغزه از نداشتن برق و سوخت در تاریکی به سر می برند.