«شاهرود» قُطب عسل استان سمنان؛ سهم ۴۴ درصدی با تولید ۹۵ تن عسل مرغوب

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن غریب مجنی صبح چهارشنبه در حاشیه بازدید از یک مزرعه کندوی عسل شاهرود بیان کرد: شاهرود ۱۹۱ بهره‌بردار فعال زنبور عسل دارد.

وی با بیان اینکه این بهره برداران مدیریت ۱۴ هزار و ۲۳۰ کلنی زنبور عسل را در این شهرستان بر عهده دارند، افزود: ۴۴ درصد عسل استان سمنان در شاهرود تولید می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی شاهرود از ثبت رکورد تولید ۹۵.۴ تن عسل طی سال ۱۴۰۴ در این شهرستان خبر داد و ابراز کرد: علاوه بر عسل ۳۷۱ کیلوگرم گرده گل، ۲.۵ تن موم و ۹۷ کیلوگرم بره‌موم نیز در شاهرود طی سال گذشته تولید شده است.

غریب مجنی با بیان اینکه تولید ۸.۶ کیلوگرم ژل رویال به عنوان یک محصول راهبردی و گران‌بها، دیگر دستاورد زنبور داران شاهرودی است، ابراز کرد: وسعت سرزمینی، وجود مراتع غنی و شرایط جوی مطلوب، بستر بی‌نظیری را برای توسعه زنبورداری فراهم کرده است.

مدیر جهاد کشاورزی شاهرود اعلام کرد: این ویژگی‌های اقلیمی نه تنها راه را برای افزایش تعداد کلنی‌ها هموار می‌کند، بلکه فرصتی استثنایی برای ارتقای کیفیت محصولات و برندسازی بین‌المللی عسل شاهرود در اختیار ما قرار می‌دهد.