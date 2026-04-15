به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، رسانههای رژیم صهیونیستی اعلام کردند که حزب الله لبنان از صبح امروز بیش از ۳۰ موشک به سمت سرزمینهای اشغالی شلیک کرده است.
رادیو رژیم صهیونیستی در همین رابطه گزارش داد که بنابر اعلام ارتش رژیم، حزب الله لبنان تنها طی سه دقیقه بیش از ۲۰ موشک را به سمت سرزمینهای اشغالی شلیک کرده است.
رسانههای صهیونیستی از به صدا درآمدن آژیرهای خطر در شهرک المناره واقع در اصبع الجلیل و کریات شمونا واقع در شمال سرزمینهای اشغالی خبر میدهند.
همچنین از لحظاتی پیش آژیرهای خطر در شهرک نهاریا و عکا و تعدادی دیگر از شهرکهای منطقه الجلیل غربی نیز در پی حملات موشکی حزب الله لبنان به صدا درآمده است.
