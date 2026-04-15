به گزارش خبرگزاری مهر، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی در هفتمین جلسه کشوری «پایش فرایند اسکان و بازسازی مسکن» اظهار کرد: تلاشهای گسترده و قابل تقدیری از سوی مسئولان بازسازی و شبکه بانکی بهمنظور تسریع در روند بازسازی و پرداخت تسهیلات به آسیبدیدگان جنگ انجام شده و در این میان، بانک مسکن نیز خدمات مناسبی ارائه کرده است.
وی افزود: با وجود این اقدامات، پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن به خسارتدیدگان در اولویت قرار دارد و بخش عمده منابع آن تأمین شده است؛ از اینرو ضروری است این روند با سرعت بیشتری دنبال شود.
وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر لزوم رفع کامل موانع موجود در مسیر تأمین مسکن خانوارهای آسیبدیده ناشی از جنگ که واحدهای مسکونی آنها غیرقابل سکونت شده است، تصریح کرد: تسهیلات ودیعه مسکن باید در سریعترین زمان ممکن به تمامی این خانوارها پرداخت شود و تمامی فرآیندهای اداری پیچیده و موانع دستوپاگیر در این مسیر حذف شود.
وی ادامه داد: تمامی مسئولان حوزه بازسازی موظف هستند تا زمان پرداخت تسهیلات به همه خانوارهای واجد شرایط، بهصورت شبانهروزی و بدون وقفه، حتی در ایام تعطیل، روند تأمین مسکن این خانوارها را با سرعت بیشتری پیگیری کنند.
عضو کابینه دولت چهاردهم در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ شأن و جایگاه اجتماعی و انسانی خانوارهای آسیبدیده، خاطرنشان کرد: ضمن قدردانی از اقدامات انجامشده توسط شبکه بانکی، انتظار میرود پرداخت تسهیلات با شتاب بیشتری انجام شود و تا پایان هفته جاری، وام ودیعه مسکن به تمامی افراد معرفیشده از سوی بنیاد مسکن و وزارت راه و شهرسازی پرداخت شود.
