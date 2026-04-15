به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ در گروه G با تیم‌های ملی نیوزیلند، مصر و بلژیک هم‌گروه شده است.

شاگردان امیر قلعه‌نویی در آخرین فیفادی منتهی به این رقابت‌ها، در اردوی تدارکاتی خود در کشور ترکیه به مصاف تیم‌های ملی نیجریه و کاستاریکا رفتند که حاصل این دو دیدار، یک پیروزی پرگل و یک شکست بود.

در آستانه رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶، گزارش‌هایی از رسانه «ar.saleh۱۳» منتشر شده که از اقدام جدید فدراسیون فوتبال ایران برای ارائه درخواست به فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا) خبر می‌دهد؛ درخواستی که هدف آن دریافت تضمین‌های امنیتی بیشتر برای کاروان تیم ملی ایران در جریان برگزاری این رقابت‌هاست.

بر اساس این گزارش، فدراسیون فوتبال ایران در نظر دارد درخواست تازه‌ای را به فیفا ارائه کند تا تدابیر و ضمانت‌های امنیتی گسترده‌تری برای حفاظت از اعضای تیم ملی این کشور در طول حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ در نظر گرفته شود؛ رقابت‌هایی که قرار است به میزبانی مشترک آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار شود.

در ادامه این گزارش آمده است که این اقدام در شرایطی صورت می‌گیرد که فیفا پیش‌تر بر برگزاری دیدارهای تیم ملی ایران در خاک ایالات متحده تأکید کرده و هرگونه تغییر در محل برگزاری مسابقات را رد کرده است. همچنین اشاره شده که پیشنهاد انتقال بازی‌های ایران به مکزیک نیز از سوی فیفا پذیرفته نشده و این نهاد بین‌المللی بر اجرای برنامه از پیش تعیین‌شده رقابت‌ها اصرار دارد.

همچنین به نقل از منابع آفریقایی (خبرگزاری WANA) عنوان شده است که حضور تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ منوط به تضمین امنیت بازیکنان و اعضای کاروان این تیم خواهد بود، در حالی که تصمیم نهایی درباره شرکت یا عدم شرکت در این رقابت‌ها همچنان در اختیار مقامات داخلی ایران قرار دارد.

در بخش دیگری از این گزارش تأکید شده است که ایران در حال تلاش برای دریافت بالاترین سطح از تدابیر امنیتی برای تیم ملی خود در جریان حضور در خاک آمریکا است؛ تدابیری که شامل تأمین امنیت کامل کاروان تیم ملی در داخل و خارج از ورزشگاه‌ها خواهد بود.

این گزارش در حالی منتشر شده که فیفا پیش‌تر صراحتاً اعلام کرده است برنامه میزبانی مسابقات بدون هیچ تغییری اجرا خواهد شد و امکان جابه‌جایی محل برگزاری بازی‌ها وجود ندارد.