به گزارش خبرگزاری مهر، دانیال اسماعیلی‌فر مدافع ملی‌پوش تیم تراکتور تبریز یکی از بازیکنانی بود که در فیفادی ماه مارس از سوی امیر قلعه‌نویی به تیم ملی دعوت شد و در بازی تدارکاتی با تیم ملی کاستاریکا در ترکیب اصلی ایران نیز به زمین رفت. در همین ارتباط در روزنامه فدراسیون فوتبال گفتگویی را با او انجام داد که در ادامه می‌خوانید.

او درباره سفر تیم ملی به ترکیه و برگزاری ۲ بازی دوستانه با نیجریه و کاستاریکا در تعطیلات نوروزی گفت: دو بازی خوب مقابل تیم های خوبی انجام شد تا شبیه‌سازی برای رقیبان‌مان در جام جهانی باشد. به خاطر شرایط جنگی مجبور شدیم زمینی به ترکیه برویم و همه درک می‌کنند شرایط به چه شکلی بود اما در مجموع اردو فوق العاده‌ای بود. برگزاری اردو در این شرایط سخت، کار خیلی دشواری بود. به همین دلیل از همه افرادی که شرایط برگزاری بازی‌های تدارکاتی تیم ملی را در این فیفادی فراهم کردند تشکر می‌کنم.

مدافع تراتکور در خصوص سطح فنی نیجریه و کاستاریکا تاکید کرد: ارزش بازیکنان نیجریه در مارکت مشخص می‌کند چگونه تیمی است و چه نفراتی دارد که در تیم‌های شاخص اروپایی بازی می‌کنند. با توجه به اینکه بازیکنان داخلی ما نزدیک به یک ماه تمرین نداشتند، نمایشی که مقابل این تیم ارائه کردیم با توجه به شرایط قبل بازی بد نبود. سیستم جدیدی هم می‌خواستیم امتحان کنیم. در مورد بازی دوم برابر کاستاریکا هم باید بگویم تیم ضعیفی نبود اما خدا را شکر تیم ما فوق العاده بازی کرده و ما را به آینده امیدوار کرد . ان‌شاءالله همین روندی که داریم ادامه داشته باشد و شرایط‌مان بهتر هم شود تا در نهایت شاهد موفقیت تیم ملی در جام جهانی باشیم.

وی درباره برنامه آماده سازی تیم ملی ایران قبل از شروع جام جهانی ۲۰۲۶ تصریح کرد: مهم ترین مساله‌ این است که الان همه از مدیریت فدراسیون تا کادرفنی تیم ملی، بیشترین تلاش خود را می‌کنند و همگی بسیج شده‌اند تا بهترین اتفاق‌ها برای تیم ملی بیفتد. چرا که سربلندی تیم ملی سربلندی ایران است و همه برای موفقیت کشورمان تلاش می‌کنیم. وقتی هم به ترکیه رفتیم، حرف همه بازیکنان و مجموعه تیم ملی این بود که بتوانیم اتفاق خوبی را رقم بزنیم. چراکه هر بار که تیم ملی به جام جهانی رفته و از گروهش صعود نکرده اما امسال با توجه به پتانسیل تیم، انتظارت از آن زیاد است. امیدوارم بتوانیم این انتظارات را برآورده کنیم.

اسماعیلی فر یادآور شد: بازیکنان برای دعوت به تیم ملی باید بالاترین سطح فنی فوتبالی ایران و حتی آسیا را داشته باشند تا بتوانند در اردوها شرکت کنند. با توجه به شرایط خاصی که داشتیم کادرفنی تمام تلاشش را کرد که بهترین برنامه‌ها را برای ما در نظر بگیرد. این برنامه‌ها شامل دو بازی دوستانه و تمرینات خیلی خوب و مفید بود. پس از پایان اردو هم برنامه‌هایی برای تمرینات انفرادی دریافت کردیم تا با توجه به تعطیلی لیگ بتوانیم عملکرد خوبی داشته باشیم و آمادگی‌مان را حفظ کنیم. در خصوص سطح فنی اردو و بازیکنان هم کادرفنی تیم ملی باید نظر بدهند. امیدوارم که راضی کننده بوده باشد.

مدافع تیم ملی در پاسخ به اینکه آیا از عملکرد خودت در بازی های فروردین ماه رضایت داری، تاکید کرد: آرزوی هر بازیکنی است که برای تیم ملی کشورش بازی کند چه ایرانی باشد و چه هر کشور دیگری. ما هم ایرانی هستیم و دوست داریم در تیم ملی کشورمان باشیم تا مثل یک سرباز به این تیم کمک کنیم. در ادامه راه هم باید تلاش خود را بکنیم. امیدوارم آن کسی که شایسته است به جام جهانی برود تا بتواند پرچم ایران را در بهترین نقطه ای که هست برافراشته کند.

اسماعیلی فر درباره هدایت تیم ملی با نظرات فنی امیر قلعه نویی گفت: در برهه‌ای سابقه کارکردن با آقای قلعه نویی را در تیم ذوب آهن داشتم. دسیپلین و نظم خاص خودشان را دارند. کادرفنی و کار گروه خاص خودشان را هم دارند. ایشان سرمربی تیم ملی هستند و هم برای جامعه فوتبالی و هم برای کل جامعه کشورمان قابل احترام هستند. رزومه امیر خان هم مشخص است‌. همانطور که گفتم موضوع مهم حفظ آمادگی خودمان برای کمک به تیم ملی و برآورده کردن انتظارات سرمربی تیم ملی در صورت حضور در لیست نهایی تیم است.