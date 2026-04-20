۳۱ فروردین ۱۴۰۵، ۸:۳۸

هشدار روسیه درباره تاثیر اقتصادی اختلال در تنگه هرمز بر اقتصاد اروپا

وزارت خارجه روسیه درباره وقوع رکود تورمی در اتحادیه اروپا در نتیجه جنگ علیه ایران و اختلال در تنگه هرمز هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت خارجه روسیه در بیانیه ای اعلام کرد: بحران پیرامون ایران و اختلال در عبور از تنگه هرمز، اتحادیه اروپا را با خطر «رکود تورمی» مواجه می‌کند.

وزارت خارجه روسیه درباره ابتکار چتر هسته ای فرانسه برای بازدارندگی دفاعی در اروپا نیز تصریح کرد: نظامیان روس، طرح‌های فرانسه برای استقرار سلاح‌های هسته‌ای در کشورهای غیرهسته‌ای اروپا را در به‌روزرسانی فهرست اهداف خود در صورت بروز درگیری مدنظر قرار خواهند داد.

اختلال در تنگه هرمز در نتیجه حمله آمریکایی-صهیونیستی به ایران موجب کمبود سوخت و انرژی در بیشتر کشورهای جهان شده است.

