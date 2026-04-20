  1. ورزش
  2. فوتبال جهان
۳۱ فروردین ۱۴۰۵، ۸:۴۰

بایرن مونیخ قهرمان بوندسلیگا شد

تیم فوتبال بایرن مونیخ آلمان قهرمانی خود در فصل جاری بوندسلیگا را امشب قطعی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال بایرن مونیخ و اشتوتگارت از ساعت ۱۹ امشب در هفته سی‌ام بوندسلیگا آلمان برگزار شد که با پیروزی ۴ بر ۲ باواریایی‌ها همراه بود.

بایرن مونیخ با این پیروزی، ۷۹ امتیازی شد تا قهرمانی زودهنگام خود در این فصل را جشن بگیرد.

این تیم برای سی‌وپنجمین مرتبه به جام قهرمانی رسید.

اولین جام از سه گانه بایرن، یکشنبه شب در بوندسلیگا رقم خورد. این تیم حالا پس از کنار زدن رئال مادرید در لیگ قهرمانان اروپا می‌خواهد بار دیگر بر اروپا سلطه پیدا کند. البته برای این کار باید با قهرمان فعلی یعنی پاری‌سن‌ژرمن روبه‌رو شود. شاگردان کمپانی ابتدا در پاریس بازی خواهند کرد و سپس در مونیخ برای صعود به فینال تلاش می‌کنند.

جام حذفی دیگر هوف باواریایی هاست که بایرن دنبال می کند.

کد مطلب 6805514

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها