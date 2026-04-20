بایرن مونیخ قهرمان بوندسلیگا شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال بایرن مونیخ و اشتوتگارت از ساعت ۱۹ امشب در هفته سی‌ام بوندسلیگا آلمان برگزار شد که با پیروزی ۴ بر ۲ باواریایی‌ها همراه بود.

بایرن مونیخ با این پیروزی، ۷۹ امتیازی شد تا قهرمانی زودهنگام خود در این فصل را جشن بگیرد.

این تیم برای سی‌وپنجمین مرتبه به جام قهرمانی رسید.

اولین جام از سه گانه بایرن، یکشنبه شب در بوندسلیگا رقم خورد. این تیم حالا پس از کنار زدن رئال مادرید در لیگ قهرمانان اروپا می‌خواهد بار دیگر بر اروپا سلطه پیدا کند. البته برای این کار باید با قهرمان فعلی یعنی پاری‌سن‌ژرمن روبه‌رو شود. شاگردان کمپانی ابتدا در پاریس بازی خواهند کرد و سپس در مونیخ برای صعود به فینال تلاش می‌کنند.

جام حذفی دیگر هوف باواریایی هاست که بایرن دنبال می کند.