موضع سرمربی مدافع قهرمانی در مورد پیگیری لیگ بسکتبال زنان

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های بسکتبال لیگ برتر زنان در حالی به خاطر جنگ رمضان به حالت تعلیق درآمد که یک دیدار از فینال این مسابقات میان دو تیم استقلال و آکادمی سحر برگزار شده بود. در آن دیدار که ۸ اسفند برگزار شد، استقلال برابر مدافع عنوان قهرمانی پیروز شد.

این در حالی است که به خاطر حمله صهیونی - آمریکایی به ایران و ایجاد شرایط جنگی در کشور، مشخص نیست سرنوشت فینال لیگ بسکتبال زنان چه خواهد شد و اصلا دیدار این مرحله برگزار می شود یا خیر؟!

پیشنهاد فرزانه جمامی سرمربی تیم بسکتبال زنان استقلال این است که پرونده فینال با برگزاری بازی بسته شود اما سحر آغنده سرمربی تیم رقیب نظری اینچینینی ندارد. او می گوید در شرایط فعلی، هیچ نظری در رابطه با مسابقات و چگونگی تصمیم گیری برای آنها ندارد چون رسیدن به آرامش و ثبات کامل، برایش در اولویت است.

این مربی در گفتگو با خبرنگار مهر و در واکنش به اینکه «به عنوان سرمربی مدافع عنوان قهرمانی و یکی از دو تیم فینالیست لیگ بسکتبال زنان چه پیشنهادی برای چگونگی پایان دادن به این فصل از مسابقات با توجه به شرایط موجود دارید؟»، گفت: با این شرایط که فعلا در کشور وجود دارد، هیچ نظری در رابطه با لیگ و فینال آن ندارم. ترجیح میدهم کل کشورم به سمتی برود که همه مردم در آرامش باشند سپس به این مسائل فکر کنم.

آغنده با تاکید بر اینکه هدایت تیمی با اسپانسر شخصی را بر عهده دارد، ادامه داد: از میان چهار تیمی که وارد نیمه نهایی لیگ بسکتبال زنان شدند، آکادمی سحر تنها تیمی است که با اسپانسر شخصی فعالیت دارد. از جیب هزینه کردیم و قطعا به نتیجه نرسیدن مشخص در لیگ برتر، خیلی به ضررمان است با این حال فعلا نظر مشخصی در مورد فینال ندارم تا زمانیکه آرامش کامل برقرار شود.

سرمربی تیم بسکتبال زنان آکادمی سحر بر فاکتور زمان برای پیگیری مسابقات هم تاکید کرد و یادآور شد: اینکه چه زمان شرایط پیگیری رقابت ها مهیا شود هم اهمیت زیادی دارد. اگر دو هفته دیگر به شرایط لازم برای ازسرگیری دیدارها برسیم یا اینکه مثلا خرداد این شرایط مهیا شود، هر کدام یک بحث جداگانه دارد.

وی تصریح کرد: در هر صورت برای هر تصمیمی مبنی بر پیگیری یا عدم پیگیری مسابقات، قاعدتا یک نظرسنجی هم می شود. از نظر من فاکتور زمان اهمیت بالایی دارد. شاید اگر خیلی دیر به زمان لازم برای پیگیری مسابقات برسیم، بازیکنان انگیزه دو ماه پیش که در جریان لیگ بودند را نداشته باشند.

آغنده با بیان اینکه آکادمی سحر از تمرینات تیمی دور است، گفت: بعید می دانم طی این مدت تیمی تمرین داشته باشد. شاید بازیکنان تمرینات فردی خود را دنبال کرده باشند اما شرایط برای تمرین تیمی مهیا نبود. در هر صورت امیدوارم اول آرامش لازم و کامل به کشورم بازگردد سپس در مورد لیگ تصمیم گیری شود.