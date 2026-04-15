پیشنهاد استقلال برای لیگ بسکتبال زنان/ قهرمان با بازی مشخص شود

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار نخست فینال لیگ برتر بسکتبال زنان ۸ اسفند سال گذشته میان دو تیم استقلال و آکادمی سحر برگزار شد که طی آن آبی پوشان موفق به شکست حریف خود شدند. قرار بود دومین جدال میان این دو تیم به فاصله دو روز، در تاریخ ۱۰ اسفند برگزار شود اما حمله صهیونی - آمریکایی به ایران مانع از آن شد.

برگزاری این دیدار و در صورت لزوم دیدار سوم میان استقلال و آکادمی سحر، همچون دیگر رویدادهای ورزشی تا به امروز به تاخیر افتاده است این در حالی است که سازمان لیگ بسکتبال هنوز در رابطه با ادامه رویارویی این دو تیم هنوز تصمیمی نگرفته است اما تاکید داشته که به دلیل ناپایداری شرایط، احتمال بستن پرونده تمام رقابت های باشگاهی بسکتبال دور از ذهن نیست.

با این حال و با وجودیکه استقلال برنده دیدار نخست فینال لیگ بسکتبال زنان بود، سرمربی این تیم می گوید که ترجیح می دهد تکلیف تیمش در لیگ با ادامه بازی ها مشخص شود.

فرزانه جمامی سرمربی تیم بسکتبال زنان استقلال در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: استقلال اولین بازی فینال را برد و قاعدتا اگر تصمیم به عدم پیگیری رقابت ها گرفته شود، این شانس برای ما محفوظ است که به عنوان قهرمان معرفی شویم.

وی ادامه داد: در دوره کرونا هم وقتی به دلیل شرایط موجود، تصمیم به لغو مسابقات گرفته شد، یک بازی فینال انجام شده بود و بر اساس همان تک بازی تکلیف قهرمان مشخص شد اما من با وجودیکه تیمم برنده اولین بازی بوده، دوست ندارم چنین اتفاقی بیفتد.

سرمربی تیم بسکتبال زنان استقلال تصریح کرد: خودم را جای آکادمی سحر، سرمربی و بازیکنانش می گذارم. این تیم هم چندماه برای رسیدن به فینال زحمت کشید. قطعا این تیم این شانس را دارد که با بازی دوم، به مسیر قهرمانی بازگردد و حتی بتواند از قهرمانی فصل گذشته خود دفاع کند.

جمامی تاکید کرد: دوست ندارم حقی از تیمی گرفته شود ضمن اینکه حس قهرمانی با بازی دلچسب تر است. همین الان و به واسطه تک بازی انجام شده در فینال، اگر قرار بر اعلام پایان مسابقات باشد، ما قهرمان می شویم با این حال دوست دارم فینال پیگیری شود و اینگونه تکلیف قهرمانی مشخص شود به خصوص که ایمان دارم در شرایط پیگیری بازی ها هم قهرمان می شویم.

وی در پاسخ به این پرسش که «شرایط بازیکنان استقلال برای بازگشت به مسابقات به چه صورت است؟»، گفت: طی این مدت به خاطر شرایط جنگ امکان تمرینی تیمی وجود نداشت اما بازیکنان از تمرین انفرادی و بدنسازی دور نبودند و به همین دلیل از آمادگی بدنی لازم برخوردار هستند. فقط دو هفته زمان نیاز داریم تا هماهنگی تیمی لازم را به دست بیاوریم.

سرمربی تیم بسکتبال استقلال در پایان با ابراز امیدواری از اینکه سازمان لیگ بسکتبال هرچه زودتر نسبت به تعیین تکلیف وضعیت مسابقات تصمیم گیری کند، گفت: باشگاه استقلال هم متقاضی این موضوع است و حتی با فدراسیون مکاتبه داشته تا تکلیف قهرمان را مشخص کند.