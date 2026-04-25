۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۰۳

اعلام تاریخ پیشنهادی برای فینال لیگ بسکتبال زنان

اعلام تاریخ پیشنهادی برای فینال لیگ بسکتبال زنان

در صورت موافقت دو تیم استقلال و آکادمی سحر، رقابت میان آنها در تاریخ ۱۸ و ۲۰ اردیبهشت، تکلیف قهرمان لیگ بسکتبال زنان را مشخص می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، فصل جاری رقابت های بسکتبال لیگ برتر زنان در حالی تا فینال پیش رفت که به خاطر حمله صهیونی - آمریکایی به ایران، برگزاری دیدارهای این مرحله میان دو تیم استقلال و آکادمی سحر نیمه کاره ماند.

دیدار نخست فینال میان این دو تیم ۸ اسفند سال گذشته برگزار شد و با برتری استقلال به پایان رسید اما به خاطر شرایط جنگی ایجاد شده، پیگیری فینال به حالت تعلیق درآمد.

در همین راستا، سازمان لیگ بسکتبال تصمیم به ادامه فینال گرفته است. این سازمان ۱۸ و ۲۰اردیبهشت را به عنوان زمان پیشنهادی برای حداکثر ۲ دیدار باقی مانده فینال تعیین کرده است.

سازمان لیگ بسکتبال از سحر آغنده به عنوان مدیرعامل و همچنین سرمربی تیم آکادمی سحر و علی تاجرنیا سرپرست مدیرعاملی استقلال خواسته تا آمادگی خود را برای رقابت رو در رو در این دو تاریخ تا ۸ اردیبهشت به صورت رسمی اعلام کنند.

